Prioridad

“El gobernador ha dado instrucciones al presidente del Consejo de Educación para que se elaboren los protocolos en articulación con el COES para la vuelta a clases”, informó la vicegobernadora durante la conferencia de prensa virtual de este sábado, y aclaró: “Obviamente que habrá diferentes modalidades de protocolos para cada nivel, como el inicial, el primario o el secundario, y también de acuerdo a las características que tiene nuestra provincia para las escuelas rurales”.Además, Stratta se refirió a la particular situación que hubo que asumir con la educación virtual, y comentó: “Entendemos que las instituciones escolares han podido educar en el marco de este aislamiento social, pero también entendemos que esto genera una distancia entre quienes tienen acceso a la tecnología y quiénes no. Por eso se ha instruido para que se vaya trabajando en los protocolos y cuando la situación epidemiológica de la provincia lo permita, y en articulación con el COES, ser irá haciendo la vuelta a clases de manera escalonada y en función de la situación”.Por otro lado, Stratta se refirió a la situación epidemiológica en Entre Ríos y remarcó que la prioridad es la salud de la población. “Como ha dicho de forma contundente el Presidente de la Nación y nuestro gobernador, la prioridad sigue siendo la salud. Desde ese lugar y punto de partida se toman las decisiones y se generan los protocolos y aperturas graduales y controladas de la economía y de las actividades recreativas y deportes individuales”, dijo.Sostuvo además que “es muy importante para la situación epidemiológica tomar estas decisiones, por eso sigue siendo fundamental el trabajar articulado entra Nación, provincia y los municipios. Esta es la forma en que se logró los resultados que se tienen y a los que hay que cuidar, por eso se insiste mucho en la responsabilidad individual porque cuando cada uno nos cuidamos, también cuidamos a otros”, remarcó.Reiteró luego que “cada decisión que se toma no es en forma caprichosa, sino justamente priorizando el cuidarnos. Se preparó el sistema sanitario para poder atender la demanda, pero se necesita el cuidado entre todos. Poder hacerlo en forma responsable y entender que cada una de nuestras acciones impactan en el colectivo”, insistió.Stratta habló del cuidado responsable, con empatía y priorizando el cuidado de salud. “Desde esa convicción se seguirá caminando, y cuando se tienen que tomar decisiones que tienen que ver con volver a fases inicial, tienen que ver con una mirada que prioriza el que nos cuidemos, el seguir evaluando en la fase siguiente, es una apertura de lo que falta. Por eso es tan importante la articulación, el trabajo responsable, la corresponsabilidad y cuidar lo conseguido que fue el resultado de este trabajo. No solamente el gobierno provincial, los locales, de las organizaciones de la comunidad, si no de la gran responsabilidad ciudadana. Desde ese lugar, es que transitamos en la provincia de Entre Ríos y queremos seguir haciéndolo”, concluyó.