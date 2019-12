Redacción de Página Política De la

Juntos por el Cambio será un interbloque de dos bancadas: la radical, de tres miembros, que preside Claudia Acevedo que repite mandato en el cuerpo; y la del PRO, con dos ediles, que será encabezada por Maximiliano Paulin.Emiliano Murador, en tanto, presidirá el bloque de Políticas para la República, espacio por el que Armando Sánchez peleó la Intendencia y terminó sumando dos ediles.A Andrea Zoff la secundarán en la vicepresidencia 1º el ex titular de la ATER, Sergio Granetto; y en la 2º, el radical Francisco Avero.En la ceremonia estuvo el intendente electo Adán Bahl, quien llegó acompañado por la ministra de Gobierno, Rosario Romero; y la concejal del Frente de Todos, Luciana Minni, del sector de Romero. El eje comunal que jurará el miércoles a las 11 saludó uno por uno a los ediles presentes.La prensa del Concejo Deliberante estará a cargo de Ignacio Abolafía, colaborador de Jorge Busti en materia de comunicación.La despedida estuvo a cargo de Josefina Etienot. La presidenta saliente pidió que “Dios los bendiga” a los presentes “y que se puedan mejorar las condiciones para la ciudad”.La abogada, enfrentada a Sergio Varisco desde el inició de la gestión, le agradeció “a todos los que ayudaron a no renunciar, estar firme y seguir adelante”. “Gracias por ayudarnos a no rendirnos”, cerró. Al dirigirse al equipo puntualizó la colaboración de su secretario Rodrigo Devinar y al contador Sebastián Orlando.