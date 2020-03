Redacción de Página Política De la

“Esta propuesta pretende colaborar con las medidas que está tomando el Poder Ejecutivo para la gestión de la crisis. Todos advertimos que en este contexto, las acciones de prevención implican la caída de la actividad económica e incluso a veces la paralización absoluta, como en el caso de los cuentapropistas, los prestadores de servicios en general y empresas de sectores como el turismo, gastronomía, etc. A la fecha estamos viendo cómo se cierran locales grandes y pequeños”, afirmó Vitor.El jefe de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados señaló que “con la necesaria medida establecida por el gobierno nacional de la cuarentena obligatoria, los individuos que prestan servicios de oficios variados y los profesionales cuya actividad fuerza laboral es individual ven por lo menos reducida su tarea, ya sea por la normativa vigente, como por los propios cuidados que conscientemente sus clientes deciden realizar, postergando sus gastos e inversiones para el futuro”."Toda esta gente, nuestros comprovincianos, van a enfrentar un panorama económico personal desfavorable, devastador. Y es aquí cuando el Estado provincial debe acudir a brindar el sostenimiento que evite la quiebra absoluta de éstos actores económicos pequeños pero importantes para nuestro acervo social”, planteó.Estos cambios “no sólo afectan a las personas en forma individual al cambiar costumbres, actividades laborales, educativas y de esparcimiento entre otras, sino también a la sociedad en su conjunto, pues tanto el Estado como los factores económicos se ven fuertemente descolocados e imposibilitados de generar una respuesta inmediata y efectiva”.“Es de fundamental importancia que la provincia vaya en auxilio de los sectores e individuos que más sufrirán el impacto desde el punto de vista económico. ¿Alcanzará? Probablemente no, pero sirve para empezar a contener la crisis no sólo en los sectores de bajos recursos, como está intentando la Nación, sino también en los que producen y sostienen, en tiempos de bonanza; a los que cuando las cosas van bien aportan al sostenimiento del Estado”, subrayó.En ese sentido el proyecto de ley presentado por Vitor solicita que se declare la emergencia sanitaria, productiva y turística en todo el territorio provincial, por el término de 90 (noventa) días contados a partir de la sanción, como consecuencia del avance y proliferación de la enfermedad viral denominada coronavirus (COVID-19).Pide que se cree un fondo especial de 2.500 millones de pesos para contribuir a afrontar la crisis generada por la pandemia de Coronavirus. El proyecto propone que el fondo especial se componga con la reducción del 10 % de los fondos del Inciso 3 del Presupuesto 2020 (Ley N° 10754) por un total de 1.573.870.800 pesos.Ese inciso trata de los servicios para el funcionamiento de los entes estatales, comprende también: servicios básicos, arrendamientos de edificios, terrenos y equipos, servicios profesionales, publicidad e impresión, servicios comerciales y financieros, etc.Asimismo, propone que se obtenga dinero de la ampliación presupuestaria por la recaudación de la Ley 4035, que no estaba prevista en los recursos presupuestarios y que se vienen recaudando producto de la suspensión del Consenso Fiscal por 926.129.200 pesos.El Legislador explicó que “el fondo especial se aplicará para atender situaciones de crisis laboral o del giro de los negocios, en la micro y pequeña empresa, en los responsables de Ingresos Brutos simplificado de servicios unipersonales y en los responsables unipersonales de Profesiones Liberales. En estos dos últimos casos si demuestran el colapso económico por la imposibilidad de prestar servicios por la pandemia”.En relación al sistema de ayuda, Vitor explicó que “será de diez mil (10.000) módulos de pesos: veinticinco mil ($ 25.000) por un plazo máximo de diez (10) meses, de modo que se destinen pesos: doscientos cincuenta millones ($ 250.0000.000) mensuales. Cada micro y pequeña empresa podrá solicitar hasta un máximo de cinco (5) módulos; los responsables del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos y Profesionales independientes: un (1) módulo. Los subsidios otorgados serán con cargo de rendición de cuentas en el plazo y modalidad que establezca la reglamentación”.Por otra parte, en el marco de la Emergencia declarada por el Proyecto de Ley, se solicita que “la Administradora Tributaria de Entre Ríos establezca medidas conducentes a mitigar el impacto de la crisis en los sectores productivos, comercial y turístico de la Provincia de Entre Ríos, contemplando como mínimo lo siguiente:*Extensión de plazos para presentación de Declaraciones Juradas.*Eliminación de multas por falta de presentación o pago de obligaciones declarativas.*Eliminación de intereses por pagos fuera de término de todas las obligaciones, incluyendo cuotas de planes de pago.*Eliminación de intereses punitorios.Además, en su proyecto Vitor contempló que “se suspenda por el plazo de noventa (90) días corridos, la promoción, continuación y todo tipo de actos procesales, relativos a los juicios iniciados o a iniciarse por los organismos de recaudación de impuestos de la Provincia y que tengan por objeto el cobro de los impuestos, tributos, sus intereses y multas, que podría ser ampliado por sesenta (60) días corridos más”.Finalmente, Vitor solicita que se suspenda “por el término que dure la emergencia, la creación de nuevas áreas de gestión en el Poder Ejecutivo Provincial y Organismos Descentralizados, así como la designación de funcionarios políticos”.