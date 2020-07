Docentes

El grueso de esa cifra, el 70%, llegará del incremento de aportes de activos y pasivos para financiar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. Gustavo Bordet ha subrayado que jueces, funcionarios, legisladores harán sus aportes junto con aquellos que tienen “los salarios más altos”.¿Quienes son los trabajadores que hoy perciben, de manera nominal, más de 75 mil pesos? Este monto supone, de bolsillo, un 19% menos ya que sobre el mismo se practican descuentos del 16% por jubilación y del 3% para la obra social Iosper. A eso habrá que añadir el 6 por mil por la Ley 4035 que paga todo quien tiene salario en blanco y el descuento del 2% si hubiera afiliación a un gremio.De este modo, el salario de bolsillo de un agente que tiene un sueldo nominal de 75 mil es de alrededor del 59 mil pesos; o poco más de 60 mil pesos si no hubiera adhesión a un sindicato.La nueva escala de aportes a la Caja está prevista en el artículo 4º del proyecto.En la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) están haciendo una estimación de cuántos son los trabajadores alcanzados. Mientras, han avanzado con qué combinaciones de años de antigüedad, cargos, horas cátedra y algunos adicionales los docentes llegan a ese salario nominal de 75 mil pesos impactado por la ley.Debieran incrementar en un 2% su aporte a la Caja, mientras dure la emergencia, quienes, por caso, tienen esta realidad:-Rector/a y vicerrector/a de 1ª categoría, secundaria, con 12 horas cátedra y 7 años de antigüedad.-Rector/a de 2ª categoría, secundaria, con 12 horas cátedra y a partir de 17 años de antigüedad.-Rector/a de 3ª cat., en secundaria, a partir de 20 años de antigüedad.-Rector/a de 2ª cat., secundaria, y 12 horas, a partir de 20 años de antigüedad.-Secretario/a de 1ª, 2ª y 3ª categoría, secundaria y 12 horas cátedra, con 20 años de antigüedad.-Preceptor/a, con 18 horas, a partir de 20 años de antigüedad.-Bibliotecario/a, 18 horas, a partir de 20 años de antigüedad.-Director/a de Educación Especial a partir de 22 años de antigüedad.-Supervisor/a en todos los casos.-Regentes de 1ª cat y 12 horas, con 20 años de ant.-Regentes de Escuela Técnica de 1ª cat. y 12 horas, a partir de 17 años de ant.-Regentes de Escuela Técnica de 2ª cat y 12 horas, a partir de 24 años de ant.-Director/a de 1ª cat. y Jornada Completa, con 17 años de antigüedad. (en el caso de contar con 22 años de antigüedad esos directores pasarían a aportar el 4% más (de 16% a 20%)-Director/a de 2ª, 3ª y 4ª cat., Jornada Completa, con 17 años de antigüedad.-Vicerrector/a de 1ª, 2ª cat. y el Secretario/a de 1ª cat. Jornada Completa, a partir de 17 años de ant.-Secretario/a de 2ª y 3ª cat. Jornada Completa, con 20 años de ant.-Docente con 36 horas cátedra en nivel superior, a partir de 20 años de ant.-Docente con 26 horas secundaria y 10 horas en superior, con 24 años ant.-Rector/a de instituto superior y 12 horas, a partir de los 17 años de ant.-Secretario/a de instituto superior y 12 horas, a partir de 20 años ant.-Secretario Académico de instituto superior y 12 horas a partir de los 17 años de ant.Queda por ver el alcance de la norma en los casos de directores de escuelas de primera categoría que perciben adicional por zona desfavorable, por ejemplo, dependiendo el porcentaje asignado a cada zona.También queda pendiente el análisis de los trabajadores que tienen dos cargos por el artículo 40 de la Constitución provincial que podrían ser alcanzados también.En el caso los jubilados, que han pasado por esos cargos, también les correspondería lo que se define en el proyecto como “aporte solidario”, ya que el retiro se da con más de 24 años de antigüedad.La jubilación promedio de quienes han ejercido como docentes dependientes del Consejo General de Educación fue de 56.189 pesos en abril.El impacto entre los estatales de la administración central no está medido a ciencia cierta hoy. No sería de magnitud por lo que estima en los gremios estatales consultados. La jubilación promedio fue del 41.882 pesos en abril aunque la cifra se incrementa considerablemente por los haberes más altos. La “mediana” (número que aparece a mitad de la lista de los haberes liquidados, ordenada de menor a mayor) entre los jubilados de administración central es de apenas 29.781 pesos.En cambio, el impacto será más alto entre activos y pasivos de organismos descentralizados como el Iafas, el Tribunal de Cuentas y la Contaduría, el EPRE, Enersa, Instituto del Seguro, ATER, Caja de Jubilaciones, Iosper donde los salarios son considerablemente más altos.Las jubilaciones promedio de los retirados de esas reparticiones así lo muestran. En abril, el haber promedio fue de 121.667 pesos en el caso del Instituto del Seguro; 189.181 pesos el promedio jubilatorio de quienes prestaron servicios en Tribunal de Cuentas; 216.239 pesos el promedio de los retirados del EPRE (Ente Provincial Regulador de la Energía) y 98.047 el promedio de pasivos de Enersa.En el caso del Iafas y de la ATER se da una situación particular por una baja considerable de los haberes a raíz de la pandemia.Los agentes del Iafas han perdido alrededor del 40% de sus ingresos por el alto impacto que tiene en el salario el adicional que se da en un porcentaje de las utilidades del organismo. Desde el cierre de las salas de juego este ingreso no se está percibiendo. Un dirigente sindical estima que si ese adicional se estuviera cobrando la Emergencia Solidaria (con el aumento del aporte previsional) impactaría en el 100 por ciento de los trabajadores.En el caso de ATER, también cambia el sueldo de los agentes en este contexto y también el porcentaje de trabajadores que tendrán aumento en el aporte. Es que el adicional que perciben en función de la recaudación está seriamente afectado por la fuerte caída en el pago de tributos que caracteriza el momento.Los sueldos más bajos, básicos, al ingreso en la Legislatura son 39.183 (oficial de primera) y 43.089 (oficial mayor) en la Legislatura. Sólo con el título secundario, sin otros adicionales como la antigüedad, esos montos se incrementan en un 17,5%.Se estima que el incremento del aporte jubilatorio alcanzará a aproximadamente el 80% de los agentes de ambas cámaras que perciben más de 75 mil pesos de salario neto.Será de igual modo en el caso de los jubilados del Poder Legislativo. La jubilación promedio, en abril, fue de 160.725 pesos y la mediana se reduce a 126.868 pesos.En el caso de la Justicia, quien ingresa en la categoría más baja también rondará los 40 mil pesos de básico. También impactaría en la mayoría de los agentes del Poder Judicial, los que pierden, mientras dure la emergencia, la Ley de Enganche para fijar sus haberes a través de lo que dispone ya no el gobierno provincial con el gremio en paritarias sino la Corte Suprema de Justicia.En el caso de los pasivos de la Justicia, el “aporte solidario” alcanza a todos los casos. La jubilación promedio es de 222.844 pesos.La estimación que hacen en la Asociación del Personal Superior (APS) de la Municipalidad es que alrededor de 1.500 agentes los que serían alcanzados por el incremento del aporte previsional.Marcan desde el gremio el retraso en la mejora salarial, lo que se hace visible particularmente en el sueldo básico.Los trabajadores que estarían alcanzados (al percibir un salario neto de 75 mil pesos) en la mayoría de los casos, tienen la categoría más alta, 24, cobran un 100 por ciento por antigüedad; y perciben adicionales importantes como es el del fallo de caja que perciben quienes deben operar con dinero en algunas reparticiones.La nueva escala de "aportes solidarios" de los jubilados a la Caja, está prevista en el artículo 6º del proyecto. En ese punto se advierte que en el caso de percibirse una pensión, además de la jubilación, ambos beneficios se suman para la aplicación de la escala.