Silencio progresista “Es increíble que el peronismo entrerriano avale semejante vaciamiento con un negocio redondo, a medida de un banco que tiene entre sus dueños a los mayores fugadores de dólares de los últimos tiempos y que investiga la Justicia”, opinó el presidente del bloque PRO.



“Seguramente saldrán los comunicados de prensa oficial, que harán firmar a algún colega, para enrostrarme la pertenencia política y los errores que se cometieron en la gestión de Cambiemos. Soy un hombre de la democracia y el pueblo argentino castigó en las urnas nuestros desaciertos. Soy un dirigente que defiende las políticas desarrollistas y aún con errores y aciertos mantengo una coherencia en mi accionar ¿Podrán los dirigentes del oficialismo provincial debatir con sensatez este tema?”, se preguntó Vitor.



“Cada vez que el presidente anuncia una medida de tono progresista, los aplaudidores locales no paran de avalarlas, pero en Entre Ríos hacen todo lo contrario. Presentaron un modelo de contrato de Agente Financiero que es lesivo a los intereses de todos los entrerrianos; que favorece en términos leoninos al banco que se hará cargo del servicio y le permiten un negocio asegurado de cifras incalculables para cualquier ciudadano de a pie”, cuestionó.

Los pliegos de la licitación dicen que el canon que deberá pagar el Banco adjudicatario “será un porcentaje de la masa salarial líquida de la provincia, que deberá ofrecer el propio Banco”. Esto significa –explicó Vitor- que “no hay un piso fijado por el gobierno, que garantice a los entrerrianos el cobro de una contraprestación por utilizar la inmensa masa de recursos que administra el Agente Financiero que, además, presta el servicio de Caja Obligada con exclusividad”, afirmó en un comunicado.Según Vitor, “las dudas se agudizan cuando uno observa que el mismo grupo empresario, en la provincia de Santa Fe, debe pagar a los santafesinos un canon mínimo anual que fijó el gobierno, en ese momento socialista, en defensa de los intereses de su pueblo. Ese canon, en Santa Fe, es del 3,5 % inicialmente, y luego va aumentando cada año. Entiendo que quien diseñó estos pliegos en Entre Ríos ha renunciado a fijar un canon mínimo que cuide el dinero de los entrerrianos”, objetó el legislador.El diputado explicó que en Santa Fe el Agente Financiero está obligado a pagar, además del canon fijo, un canon variable de acuerdo a la evolución de la recaudación provincial. “En la licitación de Bordet nada de esto existe”, destacó. “¿Podemos afirmar que por lo menos esta vez el banco nos pagará un canon? La respuesta es no. Porque cuando uno analiza el resto de las cláusulas en Entre Ríos toma dimensión de la verdadera magnitud del negocio que le están asegurando, otra vez, al banco”, aseguró.Para que el banco pueda “compensar” el canon, “el gobierno le permite manejar con exclusividad los dineros de empresas públicas, como Sidecreer y el Instituto del Seguro, que hasta hoy estaban excluidas del contrato. Esto es escandaloso”, valoró Vitor.El diputado cuestionó también el plazo de duración del contrato. “Es de 10 años, prorrogables por otros 5 años más. Es decir que estaremos vinculados con un contrato lesivo a los intereses provinciales por otros 15 años más”, con lo cual “este contrato que firmará Bordet comprometerá cuatro gestiones de gobierno que lo sucedan”.Comparó este punto también con la provincia de Santa Fe, donde el servicio de agente financiero lo presta el mismo grupo empresario de la familia Eskenazi, pero el gobierno provincial contrató sólo por cinco años, prorrogables por otros cinco.“Presenté en un proyecto condiciones beneficiosas para la Provincia y los entrerrianos pero no fueron tenidas en cuenta, pese a las promesas del Ministro de Economía. Por ejemplo, propuse que los seguros obligatorios que contrate el Agente Financiero fueran contratados con una empresa nuestra, como el Instituto Autárquico Provincial del Seguro, pero esto no fue contemplado tampoco en los pliegos. El Agente Financiero podrá contratar el seguro que el mismo banco comercializa. Es un negocio redondo para quien gane la licitación”, interpretó.Advirtió Vitor que “la Provincia se ofrece a seguir pagando las mismas comisiones que hasta ahora, que son carísimas”. Este punto “dependerá de lo que ofrezcan los bancos que se presenten a la licitación, pero la provincia debería haberse plantado, como sí lo hizo el gobierno de Santa Fe, que dijo yo no pago comisiones”.Entre Ríos “insiste en pagar comisiones por la transferencia de los recursos de coparticipación y por el pago de sueldos estatales y jubilaciones provinciales, que en Santa Fe no pagan comisión”, comparó.En la misma línea, cuestionó que se siga garantizando al banco que resulte adjudicatario la exclusividad para el cobro de determinados servicios, otra cosa que no ocurre en Santa Fe."Entiendo que se necesita un convenio favorable a los intereses de la provincia, como ya lo dijimos en el 2005. Lamentablemente, hemos encontrado que prácticamente van a seguir las mismas condiciones, y si bien ahora se contempla el pago de un canon mensual, éste no tiene piso" sostuvo Eduardo Solari.El diputado radical dijo coincidir en la valoración de Vitor respecto a "el canon es una estafa encubierta a los entrerrianos", ya que “quien gane la licitación deberá abonar un monto determinado por el oferente, que puede ser mínimo y fácilmente sobrepasado por las ganancias provenientes de las cuantiosas comisiones que se abonan por el servicio -que se sostienen tal cual. Además, se le suma al negocio el manejo de los dineros públicos del Instituto del Seguro y Sidecreer" afirmó. Y destacó que "ni siquiera se obliga al futuro Agente Financiero a contratar los seguros con el IAPSER"."El agente financiero actualmente maneja miles de millones de pesos anuales del Presupuesto provincial, lo que le permite hacer pingües negocios. En Santa Fe el canon que le cobra el Estado al Banco (perteneciente también al Grupo Eskenazi) es importante" remarcó el diputado provincial.Según el detalle del pliego difundido por el gobierno, se ha dispuesto que los préstamos para los sectores de la economía provincial y para activos y pasivos tengan una tasa bonificada del 5% respecto a la usual con la que se opera en el Banco. "De esta manera, no hay un beneficio consistente hacia los sectores productivos entrerrianos ni para los clientes cautivos que son los estatales y jubilados provinciales" denunció el también vicepresidente de la UCR entrerriana."Bajo estas condiciones, el nuevo contrato resultará lesivo a los intereses del pueblo, pero parece que al gobernador esto no le importa demasiado. Bordet tiene la obligación de modificar el pliego de condiciones, independientemente de quien gane la licitación, para que el nuevo contrato de Agente Financiero responda a los intereses provinciales y no solamente al de los banqueros", planteó Solari.