Paola Rubattino fue una de las consultadas por el portal Debate Abierto sobre la sucesión de Gustavo Bordet. “Me encantaría que una mujer encabece la lista en 2023, me encantaría que sea Laura Stratta, porque maneja las políticas de Estado, tiene la habilidad y empuje para escuchar, sería bárbaro que sea la candidata a gobernadora por nuestro espacio”, dijo la diputada provincial. Y agregó: “La cuestión de paridad integral atraviesa la cuestión partidaria, es una agenda que la tenemos que llevar entre todos, creo que puede haber un frente integrado con todas las voces. El desafió es ponerse en la mente la perspectiva de género”.Exequiel Donda fue otro al que consultaron. El intendente de San Benito, enrolado primero en el Frente Renovador y luego sumado a Cambiemos, se entusiasma con la figura del ex ministro del Interior.“Entiendo que Rogelio Frigerio va a ser candidato a gobernador de Entre Ríos en 2023, falta tiempo todavía pero está para ser candidato, hay que hacer un buen trabajo y convencerlo para que lo sea. Pero creo que sí. Es el mejor candidato de Cambiemos, si bien hay personas muy potentes no hay ninguna de la potencia de Frigerio, si se postula entiendo que no habrá internas”, opinó el jefe comunal al portal.Moderado, saludó la lista de unidad que se conformó en Paraná Campaña para la interna del PRO y saludó la obra de acueducto anunciada recientemente durante la visita del presidente Alberto Fernández a Paraná.El intendente de María Grande, Héctor Solari, también da nombres para el 2023, pero con color radical.“En el departamento Paraná tenemos muchos intendentes de Cambiemos, con los cuales hemos realizado reuniones por Zoom, pero hay que entrar a pensar en el 2023, si bien están las elecciones intermedias del año próximo, hay que pensar más como proyecto político para 2023, hace falta un recambio político en la provincia”, sostuvo.Para Solari, “si Frigerio quiere ser o no candidato es su elección, yo veo una camada de intendentes importantes desde el radicalismo que tienen buena proyección, Darío Schneider de Crespo es uno de los que podría ser, pero tampoco hay que descartar otros intendentes como Pedro Galimberti de Chajarí”, enumeró.Enseguida redondeó: “Hay material para construir una oferta de gobierno competitiva”.