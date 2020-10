El senador provincial Amílcar Genre Bert (PJ-La Paz) presentó un interesante proyecto a través del cual pretende revisar el proceso de cesión o venta de las tierras de la estancia El Quebracho, que pertenecieron al ex Frigorífico Regional Santa Elena. Todo en el marco del sainete que protagonizó la familia Etchevehere por la propiedad del campo Casa Nueva.Las inquietudes del paceño trascurrieron en la tercera gestión de Jorge Busti, cuando el Estado vendió 370 hectáreas que pertenecieron al ex Frigorífico Santa Elena a un precio vil a la empresa Las Margaritas SA, entonces administrada por Luis Félix Etchevehere. El entonces director de El Diario, amplió de manera ilegal su estancia avanzando sobre tierras que pertenecían a la Escuela Agrotécnica, lindera a la estancia Casa Nueva. Esta parte de la historia fue contada hace unos días en. Luego el ex gobernador hizo un raid en los medios tratando de explicar que no fue así: Aquí la historia:El senador Genre Bert quiere saber los “antecedentes jurídicos sobre el origen del dominio y títulos justificativos de la propiedad” de las hectáreas en cuestión. En el punto 6º del texto presentado solicita los “procedimientos administrativos de venta o enajenación o transmisión de dominio de dichos bienes, como la licitación pública, concurso de precios, contratación directa”. (Ver proyecto completo en recuadro)Las pretensiones del legislador quedarán en nada. A lo sumo en alguna respuesta administrativa. Una investigación penal de oficio sólo la podría impulsar el procurador general de la provincia, Jorge García, puesto allí por Busti.En la causa de los contratos truchos en el seno de la Legislatura, el escándalo más grande en materia de corrupción en la administración pública, se hizo un recorte que deja afuera el período 2008 -2011 en la Cámara de Diputados. De nuevo: la Justicia investiga a la Legislatura desde el período 2008 -2018, excepto los años que Busti presidió Diputados.reveló, en su momento, el cuadro de situación:Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry no han podido explicar ese recorte. El procurador y su adjunta Cecilia Goyeneche tampoco. No hablan con la prensa.Aquel proceso de venta de las hectáreas por parte del Estado a un privado (Etchevehere) fue de público conocimiento. La fiscal de Estado –cuya función es defender el erario público, era en aquel momento Claudia Mizawak, quien Busti ungió como vocal para la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Allí contó con impugnaciones de un grupo de abogados por entender que había una relación muy cercana de la entonces candidata y el mandatario por haber sido la abogada personal. Uno de los que impugnó era Rubén Pagliotto, que ahora defiende a los Etchevehere. Una lástima, con la facilidad que tiene para hablar con los medios, esta vez no lo tendremos al teléfono.