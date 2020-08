El ex presidente no votado por la ciudadanía dijo, ni más ni menos, que no habrá elecciones el año que viene y que las Fuerzas Armadas es uno de los sectores más considerados por la sociedad. Lo que sería una ecuación perfecta su hipótesis.Un abogado de Paraná vio en las declaraciones del ex presidente no votado por la ciudadanía expresiones para ser investigadas y presentó una denuncia en sede judicial.Duhalde se jacta de tener relaciones con la institución militar y en las declaraciones donde habló de un casi seguro Golpe de Estado, reveló que la información la obtuvo de un “señor del Ejército”. Y siguió: “Entre 1930 y 1983 hubo 14 presidentes militares” y “quien ignore que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América no conoce lo que está pasando”.En el continente hay dos experiencias frescas en la que militares se entrometieron en la vida política y social de un país. Es el caso de Bolivia, que terminó en el Golpe de Estado a Evo Morales. Y Brasil, cuyo presidente se jactó de haber contado con el Ejército como la principal plataforma electoral cuando fue elegido presidente. Luego, desde la institución militar surgieron diferencias con la conducción del Estado de Jair Bolsonaro, lo que agrava la situación.El ex senador provincial de la UCR, Raymundo Kisser, solicitó una “urgente investigación” al fiscal federal de Paraná, Carlos García Escalada.“Al advertir en la tapa del Diario Clarín del 26.8.2020, el título Duhalde habló de un Golpe de Estado y nadie sabe por qué lo dijo, me invadieron los tristes y lamentables recuerdos de lo que han sido las dictaduras militares en la Argentina”, sostuvo el radical en su petición con el patrocinio de Rubén Pagliotto.Kisser puso de relieve que Duhalde en su denuncia para que se investigue si hay en marcha o no un proceso de levantamiento contra el orden institucional insistió con el elemento en que la información salió de la boca de un hombre del Ejército. “¿Qué tiene que hacer un ex presidente si una persona a la que tiene mucha confianza le dice que están preparando un golpe de Estado?”, dijo el bonaerense para explicar las razones de lo que estaba diciendo ante la sorpresa de los periodistas.También subrayó en la descripción de su petición – a la que Página Judicial tuvo acceso exclusivo - el momento de la entrevista en que Duhalde le dice a Luis Novaresio: “No va a haber elecciones, porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares”.La hipótesis, que para Duhalde es casi una certeza, mereció el repudio de toda la dirigencia, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y sindicatos. Pero hasta el momento no se había iniciado ninguna investigación. Alocado o no lo que dijo el bonaerense, lo cierto es que fue tomado por todos los medios del país y la región. El peronista pudo haber retomado su auto proclamación de “piloto de tormenta” y haber denunciado en sede judicial y no en los medios. García Escalada tiene para preguntar quién ese supuesto uniformado que maneja esa información. Y que es urgente que, si existe, se sepa quién es. ¿O es sólo apología?