Por lo que se informó a, el encuentro no arrojó novedades respecto de las posiciones que referentes del espacio, como Atilio Benedetti o Gustavo Cusinato, vienen haciendo público en estos días especiales de cuarentena.“Marcaron la necesidad de que las instituciones de la República vuelvan a activarse y aseguraron que la crisis demanda que se mejore la calidad del funcionamiento del sistema representativo. Insistieron en que Bordet convoque a un amplio comité de crisis y alertaron sobre las consecuencias económicas del extenso aislamiento”, se lee en el parte de prensa con el que se informa de la reunión.La novedad, en todo caso, pasa por la confirmación de que la cuarentena no es razón suficiente para frenar el trabajo de los grupos políticos. De hecho, la modalidad remota resulta incluso mucho más económica que las reuniones presenciales, en particular de los plenarios provinciales que demandan desplazamientos desde distintos puntos de la provincia. En el caso de la corriente Illia, se acordó una nueva asamblea virtual provincial para el sábado 9 de mayo.En la reunión hicieron sus informes los legisladores del espacio: la senadora nacional Estela Olalla, el diputado nacional Atilio Benedetti y el diputado provincial y Presidente del Interbloque Juntos por el Cambio Gustavo Cusinato. También el secretario del partido, Sergio Kneeteman, informó sobre lo actuado por el Comité Provincial de la UCR.“No existen razones válidas para consentir que no se dé el funcionamiento pleno de todas las instituciones de la República, incluyendo el Poder Judicial, con los mecanismos que habrá que ir adoptando en función de las lógicas prevenciones sanitarias”, afirmaron.También insistieron con su pedido de constitución de un comité de crisis que cuente con la participación de partidos, instituciones de la sociedad civil y universidades, entre otros sectores. Y acompañaron el reclamo para que se distribuyan de manera equitativa entre municipios y comunas los recursos extraordinarios que reciba Entre Ríos.Se alertó acerca de la gravedad de la crisis económica y social, agravada por semanas de aislamiento generalizado y, ante la flexibilización que se determinó para Entre Ríos y otras provincias, se reclamó al gobierno provincial que “elabore un plan basado en información suficiente y en evidencias sólidas para adoptar decisiones en esta nueva etapa”.