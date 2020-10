Ya sin Etienot, Acosta enfrenta a Gainza en la interna del PRO

Va acompañada en la Vicepresidencia por Leandro Fernández; la Secretaria General por Francisco Spahn (Ex Gerente de Empleo Nacional), Delfina Frías, Evelyn Portillo, los referentes barriales Yamina Lucero, Carlos Wendler, Gilda Mendoza, Jorge Roldán Olivera y María Inés Inzúa.El listado de asambleístas departamentales por la misma lista, la encabeza el ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, la Ex Secretaria de Relaciones Institucionales de Paraná, Estela Boeykens, el presidente del bloque PRO en Diputados, Esteban Vitor, el concejal de PRO, Maximiliano Rodríguez Paulin, y se completa con Daniel Pesante, Agustina Buccarello, entre otros.La otra lista representa al grupo de la diputada Ayelén Acosta y propone a Diego Velez acompañado por Carolina Streitenberger como candidata a Presidente y Vice Presidente Departamental.Y a su vez en Asambleístas, para competir con la lista de Etchevehere y Vitor, desde el sector de la diputada proponen a Daniel Venturini y a la concejal Desiré Bauzá.