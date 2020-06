La comunicadora Federico Malvasio 16 Jun, 2020

Algunas crónicas sesudas lo ubican como uno de los arquitectos del banderazo para repudiar la expropiación a Vicentin que lo encontró en Crespo, una especie de meca del PRO. Allí gobierna Darío Schneider, el principal impulsor de la anticuarentena. Luis Miguel, desde que volvió al llano, se entusiasma con una escudería en formación como es el colectivo Campo Más Ciudad, que se empezó a gestar cuando la reelección de Mauricio Macri estaba prácticamente enterrada. No obstante hicieron todos los esfuerzos para remontar el resultado de las PASO. Con Alberto Fernández ya en la Casa Rosada, se movilizaron contra el incremento de las retenciones.El ex presidente de la Sociedad Rural Argentina es uno de los integrantes del ala dura del PRO, espacio que comparte con Patricia Bullrich. Este miércoles fue sindicado como uno “los generales” del macrismo para ir a la guerra ante la disputa por Vicentin.En ese ámbito conocido como “el campo”, Etchevehere decidió tejer relaciones para hacer política. El devenir fue ascendente. Surgida su figura al calor de la 125, en 2008, emprendió su carrera para presidir la entidad ganadera a nivel nacional. Desde ese púlpito vociferó discursos bélicos contra las políticas del kirchnerismo. Esa presencia mediática le valió la simpatía de Macri, que por decisión personal, lo eyectó como ministro de Agroindustria de la Nación.El nombre de Luis Miguel no era el que corría con ventaja en la mesa chica del PRO cuando el Presidente debía decidir quién ocuparía la cartera más importante para el sector que supo ser - en términos políticos- “el aparato” de Cambiemos para ganar las elecciones de 2015. Macri consultó a Alfredo De Angeli, que no dudó en advertir la mala prensa que tenía, por lo menos, en su provincia.El apellido, no obstante, cobró por partida doble. Su hermano Juan Diego terminó siendo delegado en Entre Ríos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).En 2017 Luis Miguel aparecía en las encuestas que encargaba Rogelio Frigerio para definir la estrategia electoral de las elecciones legislativas. No alcanzó a lanzarse como candidato. Los números, cuentan dirigentes de Cambiemos, no le daban para encabezar una boleta.Luis Miguel fue el catalizador de todos los conflictos y polémicas que surgieron en el seno de la familia. Era obvio, su lugar de presidente en la SRA primero y como funcionario después lo pusieron automáticamente en la primera línea. Los peores problemas llegaron de fuego amigo. Su hermana Dolores denunció a toda la familia de haberla dejado afuera de la herencia de su padre, Luis Félix, conocido como Zahorí, director dehasta su fallecimiento en 2009. También por vaciamiento de empresa.Luego aparecieron denuncias por trabajo esclavo en uno de los campos del emporio familiar. El periodista de, Sebastián Premici, escribió un libro en el que cuenta todas las peripecias de la familia que terminaron escribiéndose en expedientes judiciales.Su bisabuelo Luis Lorenzo Etchevehere se desempeñó como vicegobernador de Miguel Laurencena entre 1914 y 1918. Fue la primera fórmula radical de la provincia.Sin embargo, la relación de la familia con el centenario partido tiene más bemoles de los que se conoce. Una radiografía interesante de los Etchevehere y sus vinculaciones políticas se conocerá pronto con la publicación del libro “El Imperio del Quijote”, de Jorge Riani. El trabajo incursiona, además, en la historia de los radicales en Entre Ríos.Luis Lorenzo se convirtió en gobernador y luego en senador nacional por la UCR cuando sucedió el golpe a Hipólito Yrigoyen. Cuenta la historia que se ilusionó con que los golpistas lo dejaran como presidente de la Nación. Las relaciones con los verdugos del líder radical eran muy buenas, pero no alcanzaron para colmar sus ilusiones.Su hijo Arturo, abuelo de Luis Miguel, heredó el gusto por la política. Fue convencional constituyente en 1933. También heredó su desapego con las ideas originales del radicalismo. Incluso incursionó en otras fuerzas como Udelpa, acompañando como candidato a vicepresidente a Pedro Eugenio Aramburu.Luis Miguel es el heredero perfecto de cada uno de sus ancestros. De su bisabuelo y abuelo la política, de su padre la tentación por las empresas periodísticas. Recién recibido de abogado dirigió el diario, pero al poco tiempo su tío Arturo lo inició en una nueva etapa en su vida laboral. Lo coronó como uno de los operadores inmobiliario rural y consignatario de hacienda en la firma Etchevehere Rural Sociedad Anónima, de la que es empleado desde que dejó la función pública. En su puesto laboral fue beneficiado con el ATP, el subsidio nacional que abona la mitad del salario en el marco de la pandemia.Los inicios del Siglo XXI lo encontraron al ex ministro de Macri militando la boleta de Ricardo López Murphy en las elecciones en que el candidato Leopoldo Moreau obtuvo el 2.34 por ciento de los cotos. Hoy está afiliado al PRO.Por estos días Luis Miguel sigue de cerca lo que sucede en la Sociedad Rural. Promueve a Nicolás Pino para presidir la entidad mientras cuestiona al actual titular Daniel Pelegrina que va por la reelección. Le endilga tener una postura light ante el gobierno de Fernández.Su vida en el llano fue más breve de lo que él mismo suponía. El caso Vicentin revivió a un entrerriano enrolado, como pocos en esta comarca, entre los halcones dispuesto amir a la guerra contra el gobierno.