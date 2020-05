Fortunas, medios y cuarentena

Adhesión al impuesto a las grandes fortunas

Desde la agenda política nacional, hasta la situación que atraviesan distintos sectores en el marco de la pandemia; desde las acciones para prevenir más femicidios en la provincia y el país hasta los tiros por elevación de distinto calibre entre los referentes de las distintas bancadas, la sesión de este jueves se extendió por alrededor de cinco horas con un temario de asuntos relevantes girados a comisión; una decena de pedidos de informe de los ediles de Paraná Futura elevados al Departamento Ejecutivo; y un puñado de iniciativas que tuvieron aprobación a lo largo de la sesión.En este último grupo se incluyó un proyecto de resolución del concejal Sergio Elizar por el que se manifiesta la adhesión a la iniciativa de creación de “un impuesto extraordinario a las fortunas personales con el objetivo de dotar al Estado para la lucha contra la pandemia del Covid-19”.El asunto --central en el escenario político nacional-- abrió una instancia de acuerdos en la sesión que desentonó con el clima que primó por varias horas.El autor del proyecto Elizar; y su par de bancada, Sergio Granetto, defendieron la iniciativa que debate el Congreso de la Nación; se ocuparon en caracterizar a los sectores a los que alcanzaría el tributo; ahondaron en la crisis que supone la pandemia y que requiere a un Estado fuerte para sostener la salud y la ayuda social.Granetto asoció con “las resistencias” a esta medida, las manifestaciones como la convocada para este jueves (bajo el lema de la) que tendrían por fin afectar el apoyo a las medidas que adopta el gobierno de Alberto Fernández en este contexto del país.“Las fuerzas políticas populares tenemos que ponernos de acuerdo que esta crisis no la paguen los trabajadores y nuestro pueblo”, instó Elizar que luego cuestionó el tratamiento que algunos medios están haciendo de la pandemia.Francisco Avero, desde la bancada radical, adelantó el voto positivo y Claudia Acevedo tomó la palabra para cuestionar especialmente a los medios porteños: “Hay un clima que instala el periodismo, que apunta al agobio de la gente. Quieren agregarle más malestar a la angustia que genera estar esperando que sean las 7 de la tarde para ver cuántas víctimas tenemos en el día”, criticó.“Pretenden sacar a la gente del eje que hoy es priorizar la salud”, afirmó la edil radical que valoró “los resultados que nos ha dado quedarnos en casa”. “Hay que ser respetuosos de lo que se decide a nivel nacional y los resultados están a la vista, estemos de acuerdo o no. Las víctimas no son tantas. Sería lamentable que nos dejemos llevar por estas grandes empresas, grandes multinacionales que quieren generar el caos”, concluyó antes de la votación a favor del proyecto de Elizar que salió por voluntad mayoritaria de los ediles peronistas y radicales.

A comisión

Regulación de venta ambulante, el proyecto

Fue motivo de fuertes intercambios y acusaciones cruzadas la iniciativa del intendente Adán Bahl para reglamentar la transición política en Entre Ríos. Elizar pidió el ingreso in voce y su giro a comisión. Defendió los puntos centrales en función de “transparencia institucional” y condiciones para evitar que los trabajadores municipales sean “botín de guerra” de los gobiernos de turno. Puso en claro que “el anclaje” de esta propuesta fue la serie de inconvenientes que se plantearon en el traspaso de diciembre de 2019.David Cáceres replicó en durísimos términos las voces del radicalismo y Granetto, como exfuncionario de la gestión de Osuna, se explayó en repasar las condiciones en que la exintendenta dejó el municipio.También fue a comisión un proyecto para reglamentar la venta ambulante en Paraná. La iniciativa fue defendida enfáticamente por Cáceres, su autor, ante las observaciones que, básicamente, expusieron el radical Avero y el concejal del PRO, Maximiliano Rodríguez Paulin en tanto vocero de algunos comerciantes.La discusión fue más allá del texto del proyecto e involucró las críticas a la gestión de Mauricio Macri, el escenario del 2001, la defensa de la venta ambulante que el propio Cáceres, su padre y su abuelo ejercieron, según el relato que hizo en el recinto.La oposición intentó bajar el tono del debate aunque insistió en marcar el reclamo de comerciantes, sobre todo en zona céntrica, y la necesidad de “no nivelar para abajo” en las condiciones laborales de los trabajadores, instancia en la que Avero también acudió a la historia, habló del gobierno de Hipólito Yrigoyen; la Constitución del 49; y la incorporación de algunos derechos previstos por la norma de la era peronista, por iniciativa radical, en la Carta Magna de 1994.

Violencia de género

Comisiones

Dos pedidos de informes acerca del funcionamiento de la Casa de la Mujer; un pedido de Declaración de Emergencia por Violencia de Género; y un proyecto de reforma a la Ordenanza Nº 9761 de Asistencia y Protección de las Mujeres y de sus hijas/os en situación de violencia motivaron otro momento de fuerte debate.El femicidio de Fátima Acevedo, las falencias que puso sobre la mesa, la necesidad de revisar protocolos, asignar recursos y hacer más eficiente el trabajo de protección del Estado atravesaron un intercambio que prácticamente no dio otros frutos que el ejercicio repetido de tirar la pelota a otra cancha sin asumir las responsabilidades del Estado.En la sesión quedaron integradas las comisiones permanentes del Concejo Deliberante, según el siguiente esquema:1- Nomenclatura de Calles y Espacios PúblicosWalter Rolandelli (presidente) Susana Farías, Sergio Elizar, Claro Núñez, Luisina Minni, Emiliano Murador y Desiree Bauza.2- Turismo, Producción y Acción SocialSusana Farías (presidenta), Fernanda Facello, Luisina Minni, Ana Ruberto, Emiliano Murador, Francisco Avero, Maximiliano Rodríguez Paulin.3- Hacienda y Presupuesto PúblicoSergio Granetto (presidente), Ana Ruberto, David Cáceres, Luisina Minni, Emiiano Murador, Claudia Acevedo y Maximiliano Rodríguez Paulin.4-Legislación e InterpretaciónLuisina Minni (presidenta), David Cáceres, Sergio Ganetto, Sergio Elizar, Emiliano Murador, Walter Roandelli y Maximiliano Rodriguez Paulin.5-Sevicios PúblicosSergio Elizar (presidente), David Cáceres, Ana Ruberto, Fernanda Facello, Anabel Beccaria, Walter Rolandelli y Desiree Bauza.6-Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento UrbanoDavid Cáceres (presidente), Sergio Elizar, Susana Farías, Claro Núñez, Emiliano Murador, Fancisco Avero y Maximiliano Rodríguez Paulin.7-Equidad de Género e Igualdad de OportunidadesAna Ruberto (presidenta), Luisina Minni, Sergio Elizar, Susana Farías, Anabel Beccaria, Claudia Acevedo y Maximiliano Rodriguez Paulin.8-Salud PúblicaClaudia Acevedo (presidenta), Claro Núñez, Sergio Granetto, Fernanda Facello, Ana Ruberto, Anabel Beccaria y Desiree Bauza.9-Economía y Financiamiento UrbanoEmiliano Murador (presidente), Sergio Granetto, David Cáceres, Luisina Minni, Fernanda Facello, Francisco Avero y Maximiliano Rodriguez Paulin.10- Medio AmbienteAnabel Becacaria (presidenta), Claro Núñez, Sergio Granetto, Fernanda Facello, Sergio Elizar, Claudia Acevedo y Maximiliano Rodríguez Paulin.11- Familia, Mujer, Niñez y AdolescenciaDesiree Bauza (presidenta), Luisina Minni, Susana Farías, Fernanda Facello, Ana Ruberto, Anabel Beccaria y Claudia Acevedo.12- Cultura y EducaciónFrancisco Avero (presidenta), Susana Farías, Luisina Minni, Fernanda Facello, Sergio Granetto, Anabel Beccaria y Desiree Bauza.13- Ciencia, Tecnología e InnovaciónMaximiliano Rodriguez Paulin (presidente), Ana Ruberto, Sergio Granetto, David Cáceres, Claro Nuñez, Emiliano Murador y Francisco Avero.14- DeportesFernanda Facello (presidenta), Susana Farías, David Cáceres, Claro Núñez, Anabel Beccaria, Walter Rolandelli y Desiree Bauza.15- SeguridadClaro Núñez (presidente), Ana Ruberto, Susana Farías, Sergio Elizar, Anabel Beccaria, Francisco Avero y Desiree Bauza.Además, se eligieron los concejales para integrar la Comisión de Enlace para el Concurso de Defensor/a del Pueblo, Defensor/a del Pueblo Adjunto y Defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores de Paraná, la cual deberá resolver las impugnaciones presentadas y sus contestaciones, sobre los postulantes a los mencionados cargos.La misma estará conformada por Luisina Minni (Frente Creer), Emiliano Murador (Políticas para la República) y Maximiliano Rodriguez Paulin (PRO). En este marco, la presidenta del Concejo Deliberante, Andrea Zoff, recordó que finalizado el asueto en el HCD se retomarán las inscripciones de los postulantes a estos cargos, restando 9 días hábiles para el cierre de inscripción.