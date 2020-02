Gómez Alcorta y Josefina Kelly, presentes en el foro en Paraná.

Será en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas (Urquiza 552), con la participación de representantes del NEA (Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones) y se trabajará en base a cuatro ejes: 1) la prevención de las violencias por motivos de género; 2) la asistencia integral y fortalecimiento del acceso a la justicia; 3) la protección integral y las redes comunitarias de las personas en situación de violencia por orientación sexual, género, identidad y sus expresiones; y 4) las interseccionalidades que implica plantear propuestas de acciones para abordar las distintas manifestaciones de las violencias y su impacto en relación a opresiones múltiples, en función de las particularidades o características diferenciales que agravan el estado de vulnerabilidad de las mujeres y personas LGBTI+, como la edad, la condición socioeconómica, la orientación sexual, el origen étnico, racial o religioso, entre otros.La secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Josefina Kelly, explicó en diálogo conla dinámica que tendrá el encuentro abierto y que se replica en otros siete foros en distintas regiones del país.Kelly demuestra llegar a la provincia conociendo algunos aspectos de la realidad de las mujeres, lesbianas, travestis y trans en Entre Ríos. Sabe, por caso, que aquí rige el porcentaje más mezquino para la distribución de cargos en las listas aun cuando la Constitución provincial habla de “equidad” de género.La funcionaria estará en Paraná junto a la ministra y a Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral.“Se trabajará en dos instancias. El primer día, junto a organizaciones de la sociedad civil, con un debate abierto al público, para generar acciones propositivas; el segundo día se centrará en un día institucional para trabajar, escucharnos,con las autoridades provinciales, las autoridades de los gobiernos locales, los representantes de las legislaturas y los concejos deliberantes para hacer planificación de políticas públicas y coordinar el abordaje a nivel nacional, en las provincias y a nivel local”, resumió Kelly la dinámica de trabajo.Estos foros, suponen un paso ineludible “para escuchar la realidad en cada territorio, para ver cuáles son las instituciones que existen, cuales hay que fortalecer”.“Tenemos una perspectiva de un Ministerio que lleve adelante una política federal, donde se vean todos los territorios y particularidades, siempre pensando en políticas públicas para todo el país y que sean transversales, trabajadas desde distintos ministerios y desde los gobiernos locales y provinciales”, expuso y resumió que la idea es en dos meses concluir con los foros y avanzar hacia el Plan Nacional que lo prevé la Ley de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, de 2009.Consultada respecto de la agenda entrerriana en materia de género, Kelly abrió la puerta a que “pueda surgir” un planteo de defensa al Protocolo de Aborto No Punible que rige en la provincia y que ha sido sistemáticamente impugnado por sectores antiderechos pero también por dirigentes políticos y legisladores. “Claramente podrá ser uno de los temas de debate. En el primer foro, en provincia de Buenos Aires, se dio esta discusión”, contó.Conocía bien la realidad de la política entrerriana en la que no rige la equidad de género pese al mandato constitucional. “Seguramente será tema del foro. Creemos que las violencias de género se previenen fuertemente con políticas de igualdad. Hay un área específica, en las competencias del Ministerio, que aborda la violencia política en lo que entra la demanda por la paridad, entre otros asuntos”, adelantó como tema.La escuela pública y los medios también son enclaves fundamentales para erradicr o profundizar la violencia.“Con el Ministerio de Educación estamos trabajando fuertemente para fortalecer la ESI. Es una de las preocupaciones que surgen en los foros y ya estamos articulando en este sentido”, confirmó.Con relación a los medios, apuntó que el debate en los encuentros ha privilegiado “la violencia mediática y el tratamiento periodístico que se debe tener para no revictimizar a las víctimas de violencia de género”.