“Queremos en este tiempo que viene de cuarentena hasta el 7 de junio habilitar otras actividades; lo iremos haciendo de la misma manera que lo hicimos en las semanas anteriores, con mucha responsabilidad, con protocolos vigentes y que posibilite reactivar otros sectores de la economía que hoy no están pudiendo trabajar”, informó.El gobernador afirmó que en este contexto, “es tiempo de estar de acuerdo, de poder encontrar en una síntesis la confluencia que necesitan los ciudadanos”, y en ese marco, “quienes tenemos responsabilidades de ejercer cargo públicos de llevar las soluciones que hoy muchas familias entrerrianas y argentinas están necesitando, desde el punto de vista de la salud y también acompañando en las dificultades que genera el aislamiento”.“Es nuestro deber estar presente, como hicimos desde el primer día y así seguiremos haciéndolo”, completó.Dijo que para la habilitación de nuevas actividades, se escucharán las recomendaciones del Comité de Emergencia Sanitaria (COES), se harán las evaluaciones pertinentes y “también estamos escuchando a todos los sectores que hemos recibido y atendido y que están preparando los protocolos para, con mucha responsabilidad porque lo más importante es priorizar la salud, ir habilitando paulatina y progresivamente”.“Entre Ríos está entre las provincias que más actividades habilitadas tiene en cuanto a industria y comercio y servicios. Quiero destacar que esto es posible porque hay un muy bajo número de casos y no hay circulación activa del virus. Pero esto requiere de un cuidado extremo, no estamos exentos, la circulación del virus está, y cada vez es más fuerte”, indicó el mandatario.Entonces instó a “redoblar esfuerzos y hay que tener en cuenta fundamentalmente que de la salud, cuando se daña, cuesta mucho más recuperar que la economía”.Por último, reiteró que “teniendo en cuenta todos estos parámetros, vamos a ir habilitando nuevas actividades que tengan la posibilidad y protocolos correspondientes y seguiremos trabajando muy comprometidamente en el terreno para seguir realizando los testeos, estar atentos a los casos que se pudieran producir, generar los bloqueos que siempre se realizan y de esta manera poder seguir trabajando ante la pandemia”.