“Hay un tiempo donde va siendo necesario ir habilitando otras actividades, algunas de ellas, en el día de ayer las dio a conocer el jefe de Gabinete, muchas de las cuales nosotros habíamos propuesto junto a otros gobernadores y que van siendo habilitadas a través de protocolos. Habrá otras que posibilitaran ir retomando progresiva y paulatinamente la actividad”,“En la provincia lo trabajamos previamente a los protocolos. Son actividades que realmente son importantes para las ventas on line, y permitirán a muchos comerciantes que puedan vender por internet sus productos, y el comerciante lo lleva al domicilio sin tomar contacto con la persona. Esto impide que se movilice para buscar el producto. Es una ventaja que se pueda llevar adelante en el sector comercial que es uno de los que más está sufriendo”, detalló en declaraciones periodísticas.Bordet indicó que se solicitó que “también se habiliten algunas profesionales liberales porque también es importante. Personas que quieran ejercer su profesión y no tengan prácticamente empleados, pero de ellos depende su trabajo, puedan realizar sus actividades. Me refiero a escribanos, contadores, arquitectos e ingenieros”.En cuanto a la reactivación de la obra pública, el mandatario aseguró que “se trabaja en la obra pública que ya había contratada. Estamos tratando de cumplir con los compromisos porque hay una situación financiera realmente muy grave”.“Queremos evitar que empresas despidan personal. Eso es lo clave. Acordamos con la Uocra garantizar la continuidad de la obra pública a los efectos que no haya desempleo en el sector. Por eso no hemos parado la obra pública”, remarcó al también hacer referencia que es “crítica la situación del empleado de la construcción”.“También hay mucha obra que tienen financiamiento externo. Nuestra idea es seguir con la obra pública, y además la decisión del Presidente de destinar 100 millones de pesos para reactivar la obra pública. En los próximos días se firmará un adelanto del mismo”, anunció.Más adelante se refirió a la situación del sector privado y al impacto que produce esta emergencia sanitaria, especialmente es actividades como gastronomía, hotelería y sector comercial que “están realmente muy complicado”.“La preocupación más importante es que no caiga el empleo”, manifestó Bordet a referirse a la preocupación que genera tanto la enfermedad como “familias que no tengan el sustento”. En ese sentido, insistió: “Es un tema prioritario”.En ese marco, mencionó las medidas que el gobierno provincial puso en marcha para que las actividades afectadas puedan sobrellevar el impacto. “Hay otras que no están afectadas y que les está yendo muy bien porque han aumentando los precios. A ese sector se les cobrarán los tributos tal como estaba previsto”, advirtió.“Hoy hay un aplanamiento en la curva de contagios que lo que ha permitido que se gane tiempo para poder readecuar el sistema de salud para que no colapse”, destacó Bordet.En este sentido, dijo que “por ejemplo a nosotros en este tiempo nos permitió ingresar al hospital de La Baxada que no podíamos hacerlo porque como era de Pami y Pami lo dejó cuatro años parado no nos permitía intervenir, la emergencia y la situación nos permitió tomar posesión y habilitar 31 camas con 31 respiradores, más 60 camas para personas que tienen que hacer el aislamiento y estamos por habilitar otras 60 camas más”.Destacó que tiene toda la tecnología nueva que supone un hospital nuevo y moderno. Además, “nos permitió en Concordia, donde estuve ayer, llevar al doble la capacidad de respiradores que tiene el hospital Masvernat y así en los centros asistenciales, trabajar, preparar el sistema de salud y también hemos preparado con los intendentes un plan de contingencia si llega darse la necesidad de poder tener habilitado para aislamiento distintos lugares en cada una de las ciudades para ello”.El gobernador dijo que “retomar una actividad significa que podrían salir de la cuarentena cuando los defina el gobierno nacional la población económicamente activa, la que va desde los 18 a los 65 años. El resto, las personas de más de 65 años que están en riesgo de vida en caso de contagio, y aquellas con enfermedades prevalentes tendrán que continuar con las medidas de aislamiento. Los niños y los jóvenes si bien no ataca con letalidad en esa franja etaria, pero si son los que más trasmiten y contagian más rápidamente, por eso el hecho de que las clases presenciales sean suspendidas y de realizan de manera virtual”.El gobernador precisó a Radio La Voz que “los bancos tienen que abrir y hacerlo con turnos limitados, evitar la concentración, y buscar llegar rápidamente a realizar las operaciones porque la gente tiene que cobrar, pagar y operar, ningún sistema económico opera sin bancos”.En referencia a la justicia, Bordet dijo que “nosotros propusimos la habilitación del servicio, fue una de las propuestas que yo le elevé al jefe de Gabinete, porque el servicio de justicia tiene que seguir funcionando. Hay acciones que realiza el estado que tienen que ser avaladas y dirimidas en el servicio de justicia y sobre todo temas que tienen que ver con la pandemia misma”.“El servicio de justicia tiene que funcionar y para esto habrá que garantizar un protocolo y dotarlo de los medios de seguridad para las personas que concurran”.“En el sistema legislativo, ahora la Corte Suprema acaba de autorizar, por una presentación que había hecho la vicepresidenta, las sesiones virtuales. Eso es un avance e independientemente de poder estar reunidos en el recinto, hay una tarea de los legisladores que tiene que darse en el trabajo en comisiones y una serie de cuestiones que tienen que llevarse adelante”, indicó.“Quienes tenemos responsabilidades políticas, tenemos que estar trabajando. No podemos estar ausentes. Y esto de e ser así en los tres poderes del Estado”, remarcó finalmente.