La deuda de los municipios

Son 17 los municipios que optaron por tomar deuda en aquel 2017.



Sergio Varisco tomó una suma de U$D 7.345.306,00.



Lo sigue Concordia. Enrique Cresto solicitó U$D 4.556.117,00.



Chajarí, con Pedro Galimberti (Cambiemos), lo hizo por U$D 1.246.200,00.



En Victoria el intendente Domingo Maicco (Cambiemos), como Galimberti fue reelecto, contrajo compromiso por U$D 1.092.074,00.



La ciudad de Federación en 2017 gobernada por Carlos Cecco (Cambiemos) tomó deuda por U$D 870.000,00. Hoy el intendente es el peronista Ricardo Bravo.



Crespo, gobernada entonces por el reelecto Dario Schneider (Cambiemos), se endeudó por U$D 834.883,20.



Santa Elena se comprometió por U$D 582.240,00. La ciudad de las costa del Paraná estaba gobernada por Silvio Moreyra y volvió a manos de Domingo Daniel Rossi.



Por U$D 498.770,00 se endeudó La Paz. Gobernada por el reelecto Bruno Sarubi (Cambiemos).



U$D 483.854,00 fue la deuda que tomó el intendente reelecto de General Ramírez José Vergara (Cambiemos).



El hoy diputado provincial Uriel Brupbacher (Cambiemos) le dio el mando de Viale a Carlos Weiss (Cambiemos). Además del mando, dejó un compromiso por U$D 469.066,00.



U$D 436.000,00 es el endeudamiento al que accedió Bovril. En esta ciudad también hubo cambio de mando aunque no de espacio político, Alfredo Blochinger (Cambiemos) le dio el lugar a Victor Valenzuela.



En San Benito, Exequiel Donda (Cambiemos) tomo deuda por U$D 435.614,00.



U$D 350.000,00 es el monto que requirió el reelecto Rafael Cavagna (Cambiemos) para Nogoyá.



Carlos Lencina (Cambiemos), intendente de Hernandarias, se endeudó por U$D 346.901,00.



En Pronunciamiento Ricardo Sandoval (Cambiemos) se endeudó por U$D 247.368,00.



Alcaráz tomó deuda por U$D 230.000,00. Dario Pfenning (Cambiemos) se endeudó y hoy sigue a cargo del municipio.



Por último, Piedras Blancas se endeudó por U$D 161.000,00. Julio Weisheim (Cambiemos) le pasó el mando a Jorge Mesquida (PJ).



Estas 17 ciudades tomaron deuda por un total de U$S 20.185.838,20.



De los municipios más grandes hubo dos, gobernados por el justicialismo, que no lo hicieron: Concepción del Uruguay, en la gestión de José Eduardo Lauritto; y Gualeguaychú, con Martín Piaggio. Lo mismo la Municipalidad de Villaguay, a cargo de Claudia Monjo. Éste segundo fue reelecto. Federico Bogdan, reelegido el año pasado por Cambiemos, tampoco acudió al endeudamiento.