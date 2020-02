Crédito Boletín Secretaría de Organización Agmer.

En alerta

Recortar por arriba

“No hay más información que la que trasciende en los medios periodísticos. Hace muchos años que se viene hablando y discutiendo acerca de la situación de la Caja de Jubilaciones. Pero es verdad que nunca hemos tenido en mano ni un proyecto ni un anteproyecto”, aseveró Oscar Muntes, secretario General de ATE.“Tal vez ahora han avanzado un poco más las versiones. Nosotros, en este marco, simplemente hemos querido reafirmar que los trabajadores no estamos dispuestos a seguir cediendo derechos”, dijo el dirigente sindical que se ocupó en marcar que “se ha vuelto a reunir la Multisectorial que ahora se ha ampliado, tiene mucha fuerza porque además hemos conformado multisectoriales en toda la provincia”.“Estamos en alerta ante la posibilidad de que se intente modificar el régimen jubilatorio de la provincia”, hizo saber.-Quisiera creer en lo que ha dicho el señor Gobernador: los trabajadores no son variable de ajuste y el sistema previsional hay que mejorarlo dándole más garantías a los trabajadores y asegurando jubilaciones. Me quedo con esas definiciones. Al sistema hay que mejorarlo pero no a través de más cargas para los que menos tenemos. Acá hay que ver las jubilaciones de privilegio que han generado una tremenda distorsión y una inequidad muy grande.- Queremos ser prudentes porque los judiciales defenderán lo de ellos. Pero hay que ir a un sistema más equitativo, más justo, porque si no hay poco que ganan mucho y muchos que ganan muy poco. El déficit no lo generamos los trabajadores. Estamos convencidos de eso y el poder político tendrá que hacerse cargo.- Nos hemos encontrado con más fuerza de la que imaginábamos. Revitaliza saber que los trabajadores y trabajadoras se están organizando en cada uno de los departamentos. Y nos comunican que el único objetivo es trabajar por el conjunto, que hay entusiasmo, unidad de criterio, sin discusiones ni mezquindades. Quiera Dios que no haya ningún anuncio desafortunado, que podamos ir al encuentro paritario para mejorar el salario, para defender juntos un Estado que necesitamos todos, un Estado presente.