Usurparon un campo propiedad de una Sociedad Anónima.

Ninguno de los que entraron por la fuerza es accionista de la misma. Nadie puede donar lo que no le pertenece. pic.twitter.com/aB12rU0x8x — Luis Etchevehere (@lmetchevehere) October 19, 2020

El conflicto de la familia Etchevehere --que ahora transita por el capítulo iniciado con el ingreso de Dolores a Casa Nuestra junto a los referentes de Proyecto Artigas-- tuvo ayer otro video viral que fortaleció la convocatoria: el de su madre, Leonor Barbero Marcial de Etchevehere. Allí dice no entender por qué la Justicia no protege su propiedad “del mismo modo en que nosotros estamos respetando los bienes y las propiedades que pertenecen al señor Juan Grabois”.“Usurparon un campo propiedad de una Sociedad Anónima”, denuncia Etchevehere en el tuit aludiendo a Las Margaritas S.A. “Ninguno de los que entraron por la fuerza es accionista de la misma. Nadie puede donar lo que no le pertenece”, dijo ayer y difundió un acta en la que su hermana cede su parte accionaria a una empresa de Pilar, Mirus S.A.