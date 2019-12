Redacción de Página Política De la

Poder

La foto sintetiza el mapa político de la nueva Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara, Ángel Giano tuvo su primer encuentro formal con los jefes de bloque. Reynaldo Navarro, en representación del oficialismo -que expresa su unidad en la bancada de 20 legisladores- y la oposición del interbloque de Juntos por el Cambio (14 diputados) que funcionará en tres bloques: el de la UCR (7 miembros), presidido por Gustavo Cusinato; el del PRO (6 miembros), presidido por Esteban Vitor; y el bloque unipersonal de Juan Domingo Zacarías, del Movimiento Social Entrerriano.El encuentro fue el miércoles, antes de la Asamblea Legislativa en la que reasumió Gustavo Bordet, con la presencia del presidente Alberto Fernández. Tuvo un perfil predominantemente formal, pero se dieron los primeros pasos para pautar mecanismos de trabajo legislativo.Entre los puntos charlados destaca la idea de aumentar el número de comisiones, como una forma de mejorar y agilizar la tarea parlamentaria.Esto supone una modificación del reglamento de la Cámara que contempla 10 comisiones, más la Banca de la Mujer.La idea es desdoblar algunos de los grupos de trabajo que concentran temáticas que no se relacionan entre sí. Por caso: “Legislación Agraria, del Trabajo y Producción y Economías Regionales”; “Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente”; “Comunicaciones, Energía, Transporte, Comercio y Asuntos Internacionales”; o “Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deportes”.De este modo, las comisiones serían más específicas en sus temas y se aportaría una mayor agilidad del trabajo porque, al ser más, se puede reducir el número de legisladores en cada grupo de trabajo.El aumento en el número de comisiones en Diputados (34 legisladores) resulta, en principio, lógico si se toma en cuenta que en el Senado (17 legisladores) hay 20 comisiones. La proporción de diputados que presiden comisiones se aproximaría más a la del Senado.En clave política, el asunto no es menor, porque indica en qué medida se distribuye el poder en la tarea legislativa. En la gestión que terminó, bajo la presidencia de Sergio Urribarri, Cambiemos presidió cinco comisiones. Giano ha expresado su voluntad de mantener ese criterio. En el peronismo algunos consideran un exceso la apertura de Urribarri en este punto. Si se amplía el número de comisiones y Cambiemos mantiene la presidencia de cinco, el porcentaje de participación de la oposición estaría más en relación con las bancas que ocupan, en una relación de 20 a 14.Es una discusión que recién comienza y que se terminará de materializar para mitad de febrero, cuando comience el próximo período ordinario de sesiones.Con las actuales sesiones ordinarias prorrogadas, los diputados no tienen previsto sesionar en lo inmediato (la sesión de esta semana no se hará) y quedarán durante el verano a la espera de un pedido del Ejecutivo que pueda, por caso, estar vinculado a leyes del orden nacional que impulse el nuevo gobierno. Pero, en principio, el personal vinculado a las comisiones se tomará su habitual licencia.Por lo pronto, Giano anunció este fin de semana su decisión de fijar, por decreto de la Presidencia, que la mitad de las presidencias de las comisiones de trabajo en esa Cámara estén presididas por mujeres.