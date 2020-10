Ley que atrasa

Allí se formalizó la presentación de la iniciativa al gobernador Gustavo Bordet que le dio ingreso este viernes, por Cámara de Diputados, para su tratamiento en la Legislatura.El texto se elaboró en un espacio multipartidario y multisectorial de mujeres, la Red por la Igualdad que se conformó en el ámbito de la Vicegobernación. Supone la paridad de género en los tres poderes del Estado, en la constitución de las fórmulas y en las organizaciones de la sociedad civil, empresas, sindicatos, asociaciones, clubes, vecinales, etc.Para Haiek, este ámbito de la Red por la Igualdad “logró hacer visible un trabajo no se ha detenido nunca”, insistió. “En mi caso, estoy trabajando con mujeres en el delta, desde el derecho ambiental, estoy trabajando con mujeres en relación con el trabajo; estoy en la parte de la ciudadanía. Pero he participado y he coincidido con muchos de los sectores que representan a las mujeres enormes que hoy están presentes acá”, celebró la exconvencional en diálogo con“Estoy feliz”, resumió su sensación al cerrar el acto que encabezó Bordet junto a la vicegobernadora, Laura Stratta. “Sale. Esta vez si. Sí sale”, apostó Haiek confiada en el tratamiento que tendrá la iniciativa en la Legislatura.De Paoli celebró también la presentación formal del proyecto de Paridad Integral en entrevista con este portal.-No sólo no se ha cumplido sino que se dieron pasos para atrás; se vulneró lo que estaba vigente achicándolo y en una ley se reemplazó la palabra género por sexo. Está claro que no entendieron nada. Mirado desde hoy, este proyecto que se presenta es un sueño realizado para las que fuimos convencionales y para las que estuvieron peleando y apoyando, acercando ideas. Es un logro para festejar.-Hay que dar el debate en todas partes. Clarificar conceptos, quitar miedos. No es fácil.