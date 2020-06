Redacción de Página Política De la

“Esto no es nada más ni nada menos que rescatar una empresa para los tiempos que se vienen, donde los alimentos tendrán un rol preponderante en la economía mundial”. El presidente @alferdez en conferencia de prensa. pic.twitter.com/5ATuq7ruZz — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) June 8, 2020

Muy mala noticia la intervención / expropiacion de Vicentin por Decreto. El Estado se mete en una aventura empresarial que ya sabemos que termina con todos los argentinis pagando la fiesta. — Luis Etchevehere (@lmetchevehere) June 8, 2020

Exprópiese..... Felicitaciones @anabelfsagasti “Mis Compañeros son mejores que yo” MK — Juan Manuel Huss (@juanchohuss) June 8, 2020

Gran decisión del presidente @alferdez de rescatar la empresa Vicentín con el objetivo de proteger a sus trabajadores, los 2.600 productores agropecuarios defraudados y garantizar nuestra soberanía alimentaria ??! pic.twitter.com/GP8ghvKVGl — Emiliano G. Tutau (@EmilianoGTutau) June 8, 2020

El Congreso funciona por lo tanto la estatización de Vicentin no puede ser por DNU. Debe ser debatido en el Congreso Nacional! #BastaYaDeAbusos — Gabi Lena (@gabi_lena) June 8, 2020

Gabriel Delgado será el interventor. El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para la expropiación, que declarará a la compañía de “utilidad pública”.La primera reacción llegó de quien fuera el referente de la política agropecuaria, el dirigente de la Sociedad Rural y exministro de Agricultura de la gestión de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere.Consideró que el anuncio es una “muy mala noticia”. “El Estado se mete en una aventura empresarial que ya sabemos que termina con todos los argentinos pagando la fiesta”, advirtió el accionista de la empresa editora de El Diario.Otra lectura fue la del dirigente de la Campora en Entre Ríos, el diputado nacional Juan Manuel Huss que enmarcó la decisión en la búsqueda de soberanía alimentaria. Se ocupó de poner de relieve la iniciativa de la referente de su espacio, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.También se expresó en redes sociales el referente del Movimiento Evita, Emiliano Gómez Tutau. Puso de relieve que la decisión busca proteger a los trabajadores y los “productores defraudados”.Para la diputada de Cambiemos, Gabriela Lena, el asunto central es que la expropiación no tiene por qué expresarse en un DNU funcionando el Congreso.Desde el oficialismo, el diputado Marcelo Casaretto adelantó el acompañamiento de su bancada al DNU. “Desde el Congreso Nacional acompañaremos la expropiación de la empresa. El objetivo es recuperar la soberanía alimentaria de los argentinos, mantener las empresas del grupo en marcha, y preservar las fuentes de trabajo”, argumentó el legislador del peronismo.“La empresa se presentó en concurso preventivo con un deuda de U$S 1.350 millones de dólares, de los cuales U$S 350 millones son con productores y U$S 1.000 millones con bancos. Al no haber acuerdo con los acreedores, se encaminaba a la quiebra, por lo que se decide rescatarla”, remarcó en declaraciones enviadas a