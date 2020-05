En 2019, fue precandidato a concejal, en primer término, en una nómina que llevó como precandidato a intendente al exdiputado radical Hernán Burna.En el operativo, se encontró a cinco personas en situación extrema y se secuestraron una suma cercana a los 200 mil pesos. Spagnoletti fue detenido y está acusado por el delito de trata de personas en la Delegación Chajarí.El operativo fue ordenado por el juez Federal Pablo Sero, en un establecimiento rural en zona de Santa Amelia (departamento Concordia). También participo el delegado del Ministerio de Trabajo, Delegación Federación, Silvio Pucheta. “Puntualmente al señor Juan Spañelotti, se lo detuvo por trata de personas”, dijeron a 7 Páginas desde la policía Federal sede Chajarí, donde fue alojado el ex defensor de los Derechos Humanos.El trabajo de la justicia comenzó en horas de la tarde de ayer miércoles y finalizó este jueves por la mañana. En el lugar vivían hacinados cinco personas oriundas de la ciudad de Monte Carlos en la provincia de Misiones y siete eran trabajadores de Concordia. Según el relato de las victimas hace tres días que no comían.Al respecto, Silvio Pucheta afirmo que estas personas vivían muy mal con colchones en el suelo, en una cabaña de madera que tenía como techo nylon de invernadero. “Algunos habían hecho una cama con alfalfa”, sostuvo.Luego Pucheta revelo que mientras se estaba realizando el allanamiento “los llamaron a estas personas para ofrecerles 10.000 pesos para que no dijeran nada”, comentó y agregó: “Hace dos meses que estaban trabajando en ese lugar. Nos enteramos de esta situación porque uno de los muchachos me llamo”, dijo.