Redacción de Página Política De la

Condolencias

Con mucha consternación y dolor sufrimos hoy la lamentable noticia del fallecimiento del intendente de Gualeguay, el... Publicado por Gustavo Bordet en Sábado, 31 de octubre de 2020

? Q.E.P.D. FEDERICO BOGDAN. Ante la triste noticia del fallecimiento del intendente de Gualeguay, Federico Bogdan, desde San Salvador, queremos sumarnos al profundo pesar de su familia, sus amistades y de toda la comunidad. — Lucas Larrarte (@LucasLarrarte) October 31, 2020

Oficialmente la municipalidad de Gualeguay ha informado del fallecimiento del intendente de esa ciudad y de nuestro espacio, Federico Bogdan. Nuestro más sentido pésame ante este hecho lamentable que enluta a esa comunidad entrerriana. pic.twitter.com/oEW80joYO1 — Esteban Vitor (@estebanvitor1) October 31, 2020

Lamento profundamente la partida de Federico Bogdan, un luchador, amante de su pueblo y su gente, intendente de gualeguay, estaba transitando su segundo mandato, un hombre franco, frontal, afectuoso. Te vamos a extrañar Federico Dios te guie de vuelta a casa! — Gracia Jaroslavsky (@JaroslavskyG) October 31, 2020

Con gran tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del intendente de Gualeguay, Federico Bogdan.

Lamentamos profundamente lo sucedido y acompañamos a su familia, seres queridos y a toda la comunidad de su ciudad en este doloroso momento. pic.twitter.com/6TV37XPmTb — Laura Stratta (@StrattaLaura1) October 31, 2020

Profundo pesar por el fallecimiento del intendente de Gualeguay #FedericoBogdan. QEPD. Acompaño en el sentimiento en este difícil momento a familiares, amigos y seres queridos ante lamentable pérdida. — Angel Francisco Giano (@AngelGiano) October 31, 2020

De 66 años, el fallecido jefe comunal fue elegido en 2015 y reelegido el año pasado. En 2011 había sido candidato a senador por la UCR.Ligado al transporte, no había tenido inserción en la vida partidaria a nivel provincial y escasamente a nivel local hasta que que llegó al Palacio Municipal. En una entrevista con, reconoció que si bien tenaía una importante actividad política y social con la comunidad, no lo hacía desde el ámbito de radicalismo.Bogdan lideró un espacio que se llamó “Gualeguay nos une” en el que se reunieron “una diversidad de líneas políticas del peronismo, del radicalismo, mi viceintendente es peronista por ejemplo, Francisco Balbuena. Y yo soy afiliado radical”, presentó su grupo en diálogo con este sitio en noviembre de 2015.“Quiero comunicarles a todos los vecinos de Gualeguay que he sido diagnosticado Covid-19 positivo. En el día de hoy recibí los resultados del hisopado que así lo confirma”, había informado Bogdan en un comunicado oficial desde la red social Facebook su situación.La salud fue empeorando progresivamente ya que el miércoles 21 fue internado en Terapia Intensiva del Hospital San Antonio a raíz del agravamiento del cuadro respiratorio que requirió oxigenoterapia. Luego, fue trasladado al Italiano en Buenos Aires donde falleció.El Comité Provincial de la UCR expresó su “más sentido pésame a la familia, amigos, correligionarios y pueblo de Gualeguay”. Y agregó: “Para quienes tuvimos la dicha de conocerlo y poder compartir con él, nos provoca gran dolor su partida, correligionario de pura cepa, comprometido con su ciudad y con el radicalismo”.El Gobernador se expresó en redes sociales.El diputado del PRO, Esteban VitorDesde la bancada radical, Gracia JaroslavskyLas autoridades de Cámara