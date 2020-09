Redacción de Página Política De la

El abogado tuvo una vida política intensa en la Corriente Socialista Popular, sector in terno del partido en Entre Ríos. Se desempeñó como diputado provincial en el período de la Alianza entre 1999 y 2003 y fue convencional constituyente en 2008, donde presidió el bloque que integraba el PS con la Coalición Cívica.Durante el proceso de la reforma constitucional, que coincidió con el conflicto del gobierno nacional con las entidades del campo, Reggiardo aseguraba que en Entre Ríos ya existían 100.000 hectáreas de tierras en manos de extranjeros. En ese marco presentó un proyecto que proponía que la Constitución prohíba expresamente la venta de tierras a extranjeros no residentes. La iniciativa no se aprobó.El oficialismo partidario, encarnado en las figuras de Lisandro Viale y Marcelo Haddad, en 2012 promovió sanciones contra el espacio que integraba Reggiardo, junto a María Emma Bargagna, por no acompañar la alianza del socialismo con la UCR, coalición que llevó a Atilio Benedetti y a Jorge D'Agostino en una boleta que llevaba a Viale como diputado. El proceso concluyó con la suspensión de los dirigentes. Bargagna integró una lista con otro partido, que llevó a Hermes Binner para la Presidencia y fue electa diputada.Reggiardo y Bargagna decidieron llamarse, de ahí en adelante, socialistas disidentes. Fueron parte de la agrupación denominada Socialismo Popular.