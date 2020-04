Redacción de Página Política De la

Los jubilados y los hermanos más necesitados son nuestra prioridad. En medio de una pandemia, cobrar una jubilación o un beneficio del Estado no puede convertirse en un riesgo para la salud. Eso es inadmisible. Ya ordené a los responsables que no vuelva a repetirse lo de hoy. pic.twitter.com/Cj3wUPTvDm — Alberto Fernández (@alferdez) April 4, 2020

Al margen de ello, pedí la colaboración de los intendentes y sus policías para preservar el orden. A ustedes les ruego respetar el cronograma de pagos previsto. Mañana los bancos pagarán entre las 10 y las 17 solo a jubilados y pensionados cuyos documentos terminan en 0 y 1 pic.twitter.com/ywNwqb0Aag — Alberto Fernández (@alferdez) April 4, 2020

Comunicado del BERSA

La oposición había pedidos renuncias durante el día en la que se repitieron las imágenes de extensas colas de jubilados frente a las instituciones bancarias. Por la noche, tuitéo Alberto Fernández cuestionando la falta de previsiones “inadmisibles”, sin entregar la cabeza de ningún funcionario y dando información sobre el operativo de jubilaciones, asignaciones y pensiones a partir de este sábado.El Banco de Entre Ríos comunicó que, en cumplimiento de la Resolución "A" 6951 emitida por el Banco Central, atenderá este sábado y hasta el 8 de abril extendiendo su horario habitual en dos horas después del cierre.Se trata de atención exclusiva por ventanilla de clientes que sean beneficiarios de haberes previsionales y pensiones integrantes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o de aquellos cuyo ente administrador corresponda a la jurisdicción provincial.Las sucursales del banco extenderán 2 horas su horario de cierre (de 8 a 15 hs en Entre Ríos), son las que habitualmente realizan los pagos a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes y programas de ayuda social de Anses u otro ente administrador de pagos.El cobro de dichos haberes se realizará por ventanilla de acuerdo con el siguiente cronograma de ANSES, establecido según la terminación del DNI:Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivasSábado 4 de abril - DNI terminados en 0 y 1Domingo 5 de abril - DNI terminados en 2 y 3Lunes 6 de abril - DNI terminados en 4 y 5Martes 7 de abril - DNI terminados en 6, 7, 8 y 9Beneficios correspondientes al mes de abrilLunes 6 de abril - DNI terminados en 4 y 5 Pensiones no contributivasMartes 7 de abril - DNI terminados en 6, 7, 8 y 9 Pensiones no contributivasMiércoles 8 de abril - DNI terminado en 0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesosLos jubilados y pensionados provinciales cobrarán de acuerdo al cronograma que ya fue dispuesto el Gobierno de Entre Ríos.A partir del lunes 13 de abril, se continúa con el cronograma anunciado por ANSES.En el marco de la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Banco Entre Ríos apeló “a la responsabilidad y comprensión de sus clientes y les solicita expresamente que solo se acerquen a las sucursales el día correspondiente al cronograma establecido por el BCRA y quienes no cuenten con Tarjeta de Débito, a fin de cumplir con las recomendaciones sanitarias y evitar aglomeraciones e inconvenientes que pongan en riesgo la salud de todos”.De acuerdo con las recomendaciones sanitarias de protección, el Banco Entre Ríos implementa un estricto protocolo de atención para contribuir al resguardo de la salud del personal del Banco y de la comunidad en general, asegurando la limpieza y el cumplimiento de las distancias interpersonales estipuladas por la autoridad sanitaria.