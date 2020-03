El inoxidable Federico Malvasio 05 Feb, 2020

La decisión gubernamental pondrá a Elías en la primera plana. Especialista en todo lo que refiera a lo previsional, el presidente de la Caja de Jubilaciones ingresó en la función pública luego de quedar primero en un concurso que convocó la Dirección General de Rentas en el Departamento Automotores en 1986. Fue la primera gestión de Sergio Montiel quien le abrió la puerta al joven estudiante de abogacía a desempeñarse como empleado a partir del 20 de octubre de ese año. Apenas había terminado el segundo año de la carrera con 20 años. Luego pasó a la Subsecretaría de Trabajo, lugar al que también accedió por concurso.En 1990 fue nombrado asesor del ministro de Salud y Acción Social, Jaime Martínez Garbino. A los dos años, el gobernador Mario Moine lo convocó para empezar a estudiar la legislación previsional que luego derivaría en la redacción del anteproyecto de reforma de la ley 5730 que terminaría siendo reemplazada por la 8732, que aún rige. El mandatario de entonces, fiel feligrés de la religión neoliberal, firmó el Pacto Fiscal ese año en el que se empieza a hablar de la “armonización” de los sistemas previsionales de las provincias con Nación.Elías, autor de la ley vigente, durante buena parte de su carrera se desempeñó como un técnico. En 1992 ingresó a la Caja de Jubilaciones al área Jurídicos. Cinco años después, en una extensa entrevista con El Diario advirtió la necesidad de “ordenar alguno de los artículos de la ley para evitar problemas en el futuro”. El contexto era la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias sin fondos. De las peores reformas del menemismo, que significó el pase de 10 mil docentes nacionales a la provincia, de los cuales 1800 se jubilaban a los 18 meses. Corría el año 1998 y Elías se vio obligado a redactar un nuevo proyecto de reforma que terminó ingresando a la Cámara de Diputados, pero el gobernador Jorge Busti lo retiró a las 72 horas porque entendió que no estaban dadas las condiciones políticas para llevar adelante cambios en ese sentido.Llegó la segunda gestión de Montiel y Elías fue proscripto en una oficina inexistente en el mismo edificio de la Caja. Se le habían iniciado dos sumarios de los que luego quedó absuelto. En uno de ellos –cuentan - estaba acusado de haberse demorado en el trámite jubilatorio del propio Montiel.En el 2003 vuelve a tener un lugar relevante en la estructura del gobierno provincial. Busti lo pone al frente del organismo. Vuelve a advertir la necesidad de revisar la norma porque iba a presentar síntomas de envejecimiento en términos conceptuales, ya que el país estaba presentando una nueva perspectiva en materia previsional. En 2008 el escenario dio un giro copernicano. Cristina Kirchner decide terminar con las AFJP, que implicaba un sistema de jubilaciones privado cuyos fondos aportados eran puestos en manos del mercado. En el informe de 2011, no obstante, Elías alertó a Sergio Urribarri que este año (2020) iba a tener 60 mil beneficiarios y que el déficit de la Caja iba a estar llegando al 33 o 34 por ciento. Son los números que se prevén para los próximos meses.A Elías no se lo ha escuchado -según su entorno- hablar mal o hacerle críticas a los gobernadores con los que trabajó. Cerca de él se jactan de algo: durante los tres gobiernos la Nación asistió a Entre Ríos para sostener el sistema, lo que sus colaboradores lo adjudican a la buena gestión.Transitó los 34 años de la función pública abocado a un tema, el previsional. Eso lo convirtió en conferencista internacional en América y Europa. Fue asesor de varios estados brasileros y es secretario Técnico Permanente del Consejo Federal de Previsión Social de Argentina (Cofepres), órgano que presidió desde el 2004 hasta el 2018. Hace unos días fue designado vicepresidente de la Comisión Técnica de la Investigación y Análisis de Políticas en Seguridad Social de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS).La exposición pública no es un problema para Elías. Hace un tiempo fue motivo de crónicas por participar de videos que realiza su hijo youtuber en el que se lo ve al funcionario siendo parte de una coreografía. Cuando aparecieron las críticas dijo que es una de las maneras de conectar con sus hijos. La experiencia de exponerse ante multitudes, pero no terciado por las redes sociales, la tuvo en 1987, cuando su voz fue escuchada por todo el aeropuerto de Paraná mientras se esperaba el arribo de Juan Pablo II. Como militante católico y referente de la Juventud Católica, ofició de locutor en aquella histórica jornada.En 2015 incurrió por la arena política partidaria cuando se presentó como precandidato a intendente en la interna peronista. Obtuvo 6 mil votos, lo que lo dejó lejos de Blanca Osuna, la ganadora de aquella elección. Cuando la interna provincial aún no se había abortado, Elías se encolumnó detrás de la precandidatura de Adán Bahl. El funcionario mantiene una relación cercana con el jefe comunal, a quien puso parte de su equipo a disposición.En las últimas entrevistas ha dado datos duros sobre el organismo que administra. Prefiere, como el gobierno en su conjunto, evitar hablar de reforma. La palabra clave es “convocatoria”.Elías no piensa en una fecha para retirarse. No lo haría ahora, cuando todo indica que se van a tratar las advertencias que hizo en todos estos años.