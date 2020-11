El tema lo puso de relieve el diputado provincial por la UCR, Gustavo Cusinato.Estamos hablando de la escandalosa causa que se originó en Nogoyá cuando el fiscal interino Federico Uriburu, que el viernes quedó en último puesto en la lista de mérito tras la entrevista personal que se le realizó en el Consejo de la Magistratura, violentó a una abogada en un bar.Sobre Uriburu pesa una denuncia de violencia de género que realizó Florencia Alberto cuando el funcionario judicial quiso avanzarla haciendo gala de su cargo. Ese episodio fue apenas el inicio de una saga que continuó con Uriburu intentando manipular todo el proceso inventando causas contra la pareja de la abogada y hacerle cambiar la testimonial al dueño del bar, entre algunas de las fechorías. El legajo cuenta con la ratificación de toda la violencia ejercida esa noche de marzo antes que llegue el confinamiento por el Covid. Los días posteriores fueron y son para la doctora Alberto un verdadero calvario. (Ver abajo las notas de esta historia)Sucede que en la causa, tras las recusaciones, asumió un juez ah doc: Maximiliano Navarro, hermano de Mariano, quien preside el Colegio de Abogados de Nogoyá y fue ex asesor de José Angel Allende. A Mariano se le adjudica integrar una cooperativa judicial con el fiscal que, según empezaron a contar lenguas cada vez más flojas, todo supone que se está ante un escándalo institucional de magnitud vinculado a causas de narcomenudeo.Cusinato, que es la única boca que se abre en Nogoyá ante los micrófonos, dijo, hermético: “Va a haber novedades”.Presentado un proyecto de comunicación para hacer público el tema en el cuerpo que integra, el diputado se reunió con la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; y el procurador general, Jorge García. De este último dijo que la decisión es esperar que finalice el proceso judicial que enfrenta su subordinado Uriburu. Misma actitud dejó trascender la Asociación de Magistrados. Todo en off de record y ante una consulta periodística. De motus propio nadie dice nada. Una marca en Entre Ríos. El Colegio de Abogados de Entre Ríos dice también estar siguiendo el tema. El tema está en la órbita de los tres poderes del Estado.Cusinato acude ahora a la Banca de la Mujer, un ámbito constituido en el seno de la Cámara de Diputados que ya está en conocimiento del tema desde el momento mismo en que presentó su proyecto de comunicación. Esa banca la preside la diputada de Gualeguaychú por el oficialismo, Mariana Farfán y la integran las peronistas Stefanía Cora, Silvia Moreno, Paola Rubattino, Carina Ramos y María del Cármen Toller; las radicales Sara Foletto, Lucía Varisco y Gracia Jaroslavsky; y la macrista Ayelén Acosta. “La Banca de la Mujer debería tomarlo, quiero ver actuar a los defensores de estas causas de género”, invitó Cusinato.En el Senado no existe ese ámbito, pero se creó al inicio de la gestión el Observatorio de Géneros y Derechos Humanos que preside Sigrid Kunath.El silencio ante el caso de Fátima Acevedo debería ser una guía para no repetir.Cusinato dijo no estar en ninguna negociación relacionada a un posible traslado de Uriburu a Rosario del Tala - como publicó este medio y Página Judicial - tras la jubilación del fiscal de esa ciudad Elbio Rojkin el 31 de diciembre. “El problema no es dónde está el fiscal, sino el fiscal en sí mismo”, dijo el radical, para desligarse.Un grupo de militantes talenses, que no incluye al presidente del bloque oficialista Juan Navarro, se pusieron en contacto ante cualquier indicio de concretarse lo que anda dando vueltas como la salida más cercana: el traslado del problema.