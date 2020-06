Mientras el Poder Judicial se encarga de los temas urgentes, como corresponde en este contexto, los dirigentes que tenían cuentas pendientes en los tribunales se toman un respiro optimista, no tanto como el de José Allende. De no ser por las causas, la política entrerriana es inconmovible. No aparece en el horizonte cercano un debate que interpele.¿Las reformas política y judicial serán temas a tratar este año o cuando termine la cuarentena? No parece. La primera encontró el desinterés en el oficialismo y un forzado interés de dos diputados de la oposición. El vecinalismo aparece como la única expresión con ganas.En Santa Fe se avanzó con una reforma previsional, otro tema que anunció Gustavo Bordet ante la Asamblea Legislativa.Los precandidatos del justicialismo para el 2023 muestran fotos. Quienes vayan en la lista el año que viene no está en la cabeza de nadie. ¿Sonia Velázquez encabezaría la nómina? Especulaciones de cuarentena. “Es mujer y su desempeño ha sido brillante en la pandemia”, se entusiasmó un pretendido detector de talentos. No es el único que la ha señalado para ese desafío. Por ahora todas habladurías.Con inocencia, quienes se preparan para la sucesión creen que Bordet será prescindente y dejará que una interna libre y con igualdad de condiciones decida quien será el representante del peronismo. Lo que piensa el Gobernador se conoce poco, muy poco. La única certeza en su entorno es que elegirá quién será sucesor o sucesora.Bordet no se mete en la rosca, sin embargo gobierna con quienes vivieron de ella y mal no les fue. Los rosqueros se chocan con un administrador. Cuando el mandatario perdió las elecciones de medio término en 2017 por 15 puntos, en el peronismo se cuestionó “la falta de política” y prendieron las alarmas. Bordet no se movió un ápice. Dos años después obtuvo el 58 por ciento en elecciones desdobladas. Le habla a la sociedad, que es en definitiva, la que vota. El PJ obedece.Enrique Cresto está cumpliendo su plan a pie juntillas. En una entrevista a, hace un tiempo, dijo que desde Concordia no podría hacer nada de cara a su carrera para la Gobernación. Se fue a un despacho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde diagrama sus visitas al interior. Se la pasa en Entre Ríos con intendentes de todos los partidos. Hace unos días fue la cara visible de la reapertura de la obra de la Ruta Nacional 18. Acompañada por su hermana Mayda, que despliega una agenda paralela que intercala con las sesiones virtuales en el Congreso. Con más tiempo ahora que están prohibidas las maratones.Leticia Ponzinibbio, la esposa de Cresto, aprovechó la pandemia para mostrar lo que hace desde la Fundación Conased de Concordia, que preside y fue fundada por su suegro Juan Carlos Cresto. Lo hizo en Facebook. Una respuesta a los teóricos que cuestionan la ida de Enrique a Buenos Aires, lo que supone un abandono de su territorio.Adán Bahl, el otro candidato, está en un lugar más incómodo: Paraná. Problemas estructurales de años salen a la vista a diario. El paro de transporte no tiene otra salida que el reclamo de subsidios. El Intendente quiere equidad en el reparto de los mismos. Lo hace enmarcado en una liga de jefes comunales de otras provincias que están denunciando, con toda la razón, la desigualdad que existe en la distribución de los fondos. Los empresarios paranaenses están atentos a esas gestiones, de ellas dependen sus ganancias. El servicio, prácticamente estatal porque funciona con inyecciones de dinero público, es un desafío a resolver.La idea de que el candidato en el 2023 pueda ser otra vez de Concordia lo favorece. Esa sensación de cambio empieza aparecer en boca de la dirigencia y alrededores. Una buena gestión es la clave.La alianza con Rosario Romero lo beneficia. La ministra de Gobierno tiene la posibilidad de saltar el cerco de Paraná por su función. El miércoles, en una actividad de gestión con el intendente de Gualeguay Federico Bogdan, se hizo un lugar para reunirse con concejales del peronismo.La relación con el kirchnerismo, tras el portazo a Alberto Fernández cuando vino como operador de Cristina Kirchner en febrero del 2019 para sellar la unidad, fue superado. Bahl ha sido recibido por varios funcionarios nacionales. Sergio Elizar, su principal espada política en el Concejo Deliberante, es Hugo Yasky en Entre Ríos. Un canal nada despreciable.El 25 de Mayo las redes sociales de los dirigentes se vieron empalagadas con el rostro de Néstor Kirchner. Ese día del 2003 asumió la Presidencia. La narración que hacen los seguidores del ex presidente es la de un hombre que trastocó el statu quo.Martín Piaggio, el más kirchnerista de todos, no posteó una sola foto de Kirchner. Sin embargo, el Intendente de Gualeguaychú recibió en la ciudad a cuanto integrante de esa escudería se proponía visitar su distrito cuando la alegría era macrista y prometía ser larga.Las noticias que llegan desde Gualeguaychú no son las habituales de una gestión municipal. Que un jefe comunal haya dado una pelea contra un holding que ocupó una playa pública para hacer un barrio privado es, de este lado de la provincia, una novedad. En Paraná se entregó el balneario de Los Arenales al empresario Sergio Lifschitz con la anuencia de la dirigencia peronista, radical y el Poder Judicial.En Gualeguaychú hay una idea sobre el destino del espacio público. Allí se inscribe el programa “Tu primer terreno”, que consiste en generar las condiciones que facilitan el camino para que todos los ciudadanos puedan acceder a su propia porción de tierra. En esa línea se registra otra política estatal: el Banco de Tierras Municipal, donde se construirán las 525 viviendas.El 25 de Mayo Piaggio puso en su Facebook una foto con Juan Cabandié, secretario de Medio Ambiente de la Nación. Anunció la consigna “Glifosato Cero”. ¿Qué sector económico apoyaría esa agenda? En Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba ganó Mauricio Macri.Laura Stratta es el otro nombre que aparece en las conversaciones de cuarentena. En su entorno no se dice nada. Suficiente con el visor de las cámaras fotográficas del Poder Ejecutivo. No hay imagen de Bordet que no esté con su vicegobernadora, a quien le permitió inscribirse en un lugar en la historia: la primera mujer que preside el Senado.La dirigente de Victoria cuenta con la confianza (personal y política) del Gobernador desde la época en que era ministra de Desarrollo Social. Desde allí se vinculó con las organizaciones sociales. Ahora, por decisión de Bordet, lo hace con los intendentes. Esas fotos no siempre se revelan. La semana pasada, una de las que sí se conocieron, fue con el gabinete y los jefes comunales de Cambiemos. Se sentó en la silla de Bordet, donde se empieza a sospechar que puede llegar a sentarse más allá del 2023.