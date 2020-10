lo consultó sobre los dichos de Mauricio Macri en el que lamentó haber dejado “la política” en manos de su ministro del Interior y presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.En las huestes de Frigerio reconocen que con el ala dura del PRO las cosas no están bien, pero tampoco hay una preocupación por suturar. Ven en el ex presidente el pasado una figura que achica. “Las elecciones se ganan con el centro y Mauricio te empuja constantemente a un extremo, el antiperonista más acérrimo. No sirve”, resumió.Quienes trabajan cerca del ex ministro, además, aseguran que “Mauricio vuelve a mentir”. En primer lugar no se hace cargo de la herencia que dejó en todas las variables (pobreza e inflación); en segundo lugar, porque quien manejaba la política no era Frigerio ni Monzó, sino Marcos Peña. En todo caso –dicen- Rogelio y Emilio ejecutaban lo que se decidía en la Jefatura de Gabinete.Como gragea, se ríen en el frigerismo cuando recuerdan que Macri dijo que les había advertido a los economistas de su gabinete que tengan cuidado con el endeudamiento, y ahora las culpas por la política son de Frigerio y Monzó. ¿Quién nos gobernó, entonces, todos estos años?, se preguntó, irónico, el vocero consultado. Insisten que hay que hacer autocrítica, que no se ha hecho; y bajar los decibeles. El temor es al que “se vayan todos”.El ex ministro del Interior no tiene, por ahora, una figura que le dispute la jefatura de Juntos por el Cambio en Entre Ríos. Muchos menos en el PRO, que el 28 de noviembre finalmente va a interna. La provincia sigue siendo su territorio de operaciones, pero ahora los servicios son para Horacio Rodríguez Larreta, que lo quiere como candidato a gobernador en 2023. ¿Esto significa que sí o sí deberá exponerse ante la sociedad el año que viene? Es discutible en el seno de su círculo. Acuden a la salida automática: Falta.