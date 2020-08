El departamento Paraná

El hombre fuerte de Cambiemos en la provincia hizo su cuarentana en su domicilio de Villa Paranacito. Pero los primeros movimientos públicos que dio apuntaron al sur y no al norte. Frigerio alimentó así las versiones que situaban su futuro político en la ciudad de Buenos Aires y no en Entre Ríos, como lo contóen esta nota del mes de mayo:Los encuentros virtuales respondieron a demandas de sectores de la militancia por la falta de actividad dentro de Cambiemos, después de un proceso electoral como el del año pasado, que había generado malestar por la manera en que se resolvió el armado de listas, con irracionales negativas de pegado de boletas a propuestas alternativas a la “oficial”.El mensaje en las reuniones virtuales que Frigerio tuvo en casi todos los departamentos de la provincia en las últimas semanas fue que, esta vez, no habrá ninguna línea que baje de Buenos Aires para evitar las internas, como ocurrió cuando el PRO estaba en el poder.El jueves pasado fue el turno de Paraná, el departamento más importante de la provincia. Esta vez el encuentro virtual tuvo otras características. Se resolvió abrir la invitación al conjunto de la dirigencia de Cambiemos, por considerarse que se trata de un distrito donde se registra una mayor integración de la dirigencia de las distintas fuerzas políticas que conforman la coalición.La reunión fue organizada por el PRO provincial y departamental. Pero generó alguna confusión la difusión del encuentro que se hizo desde el Movimiento Social Entrerriano de Juan Domingo Zacarías. El diputado peronista divulgó un flyer que presentaba la reunión como un encuentro de Frigerio abierto a “todos los paranaenses” y dejaba link y código para unirse al Zoom.Sin embargo, en la reunión no hubo sapos de otro charco y participaron sólo dirigentes de Cambiemos del departamento Paraná. Casi 120 de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y peronistas, entre intendentes, legisladores, exfuncionarios, de Paraná Campaña y de la ciudad capital.“Lo vi más entusiasmado de participar en Entre Ríos que otras veces”, contó auno de los participantes de la asamblea virtual que conoce muy bien al ex ministro y que en los últimos meses hubiera apostado a que estaba jugando sus fichas en la ciudad de Buenos Aires.Todos creen que Frigerio será candidato a diputado el año que viene. La clave pasa por saber si lo será por Entre Ríos o por Buenos Aires. Algunos entienden que allí se terminará la incógnita sobre su futuro político de mediano plazo, particularmente si se podrá o no contar a Frigerio para la gobernación de Entre Ríos, un dato central para el armado de Cambiemos en la provincia.“Lo veo más activo que nunca. Aunque, típico de él, siempre tiene cinco planes a futuro”, comentó otro dirigente de la primera línea de Cambiemos. “Frigerio tiene un vuelo nacional con Larreta, Vidal, Monzó que no inhabilita la posibilidad de jugar en Entre Ríos”, analizó.Es lógico que a esta altura del proceso no descarte disputar la gobernación de Entre Ríos. Si lo hiciera, estaría dilapidando la construcción política de estos cuatro años en la provincia. Sostener esa expectativa, le permite conservar poder en el distrito. Y eso le suma, cualquiera sea su decisión a futuro: al norte o al sur de Villa Paranacito. Porque lo mantiene como un dirigente con territorio, algo que no abunda en el PRO y que le agrega volumen político para su proyección nacional.