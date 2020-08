Redacción de Página Política De la

Acuerdos o grieta

Entre Ríos

En el encuentro, que abrió el senador Francisco Morchio y del que fueron parte los diputados Esteban Vitor y Juan Domingo Zacarías, el jefe de la coalición opositora en Entre Ríos advirtió que “hay cierta dirigencia que no toma conciencia del contexto extremadamente delicado que atraviesa el país”. “Nunca la humanidad atravesó una situación como esta”, dijo y consideró que “una de las cuestiones más graves que vamos a tener que enfrentar cuando se corra el velo de la pandemia será la desigualdad”.Puso el eje en la educación: “En una Argentina tan desigual, hay chicos como los míos que tienen alguna manera de acceso a la educación pero hay tantos chicos que no pueden acceder o porque la escuela pública no tiene la forma de dar clases o porque en la familia comparten un solo teléfono. A veces no tomamos real dimensión de esta crisis que nos agarra mal parados en una Argentina que viene de crisis recurrentes en los últimos 50 años por lo menos”.Desde su punto de vista, no hay solución por “la tremenda incapacidad de los dirigentes políticos de ponernos de acuerdo en cuestiones básicas”. “La grieta que se viene profundizando año a año es una valla para estos acuerdos, una restricción operativa para estos acuerdos, por eso es tan importante superar estas diferencias que a veces parecen irreconciliables”, aseguró.Tras cuestionar la gestión de Alberto Fernández en distintos aspectos de la gestión económica (“no hay plan, no hay presupuesto”), convocó a “hacer ese esfuerzo de salir de esa grieta permanente en uno y otro lado”.En este sentido, instó a “hacer una autocrítica de que nuestro gobierno no lo pudo lograr, faltó generosidad y hubo una cuestión equivocada respecto de lo que significa el poder y la política”. “Hacer política es ponerse en el lugar del otro, es la incomodidad de tratar de entender lo que el otro quiere, lo que el otro necesita. El gobierno de Cambiemos tendió a buscar la comodidad al encerrarse en sí mismo, al sobredimensionar las capacidades propias, al subestimar las capacidades de los otros”, criticó.Apostó a un triunfo en la provincia de Entre Ríos: “Se puede ganar en el 2021, como ganamos en el 2017; como estuvimos a punto de ganar en 2015 e hicimos una muy buena elección en el ballotage de 2019”, en rigor no hubo segunda vuelta. “Pero si no tenemos una lógica de construcción política que implique ampliar la base, ser generosos, intentar sumar y no convencernos entre nosotros mismos; si solo buscamos proteger algunos espacios de poder no vamos a poder transformar la realidad. Yo no quiero estar en un proyecto en el que no se tengan, por lo menos, grandes chances de dar respuestas a la gente”, manifestó.Volvió a aconsejar la mesura: “Es muy importante la humildad. Acabamos de ser gobierno y más allá de los logros en el plano internacional, en la obra pública, en la transparencia, cuando se hace un balance vemos que no pudimos superar los ambiciosos objetivos, no bajamos la pobreza, no logramos crecimiento de manera sostenida”.Explicó la cuestión en que “en 2015 teníamos un equipo muy poco fogueado a nivel nacional”. Apuntó que él y Patricia Bullrich eran los que tenían más experiencia en la gestión; “faltaba conocimiento de la realidad compleja, heterogénea, diversa de nuestro país federal. Y comparó con el presente del PRO que “hoy tiene una dirigencia fogueada y en general con buena imagen. Tenemos 10, 12 dirigentes que tienen alto conocimiento, más imagen positiva que negativa. Y eso es una buena base para plantear un proyecto”.