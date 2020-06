Redacción de Página Política De la

En este marco, durante el fin de semana, el gobierno entrerriano anunció que irá a la Justicia para determinar las responsabilidades. Este martes, el gobernador Gustavo Bordet abordó el tema con la vicegobernadora Laura Stratta, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes y el secretario de Ambiente, Martín Barbieri.Según se anunció se aportará a la Justicia el informe de los puntos registrados durante los vuelos de patrullaje para determinar la propiedad de esas tierras y avanzar con la instancia penal. Se trabaja en territorio junto a policía y bomberos de Entre Ríos y Santa Fe, además de personal dispuesto por Nación, mientras se avanza en la denuncia penal por las quemas no autorizadas.Stratta señaló: “Vamos a plantear una estrategia de trabajo en conjunto con la provincia de Santa Fe. El gobernador Bordet viene charlándolo con el gobernador Omar Perotti para fijar estrategias comunes de integración y de cuidado del ambiente”.“Para nosotros es muy importante fijar criterios comunes con la provincia de Santa Fe. Nosotros creemos que el río no nos separa sino que nos tiene que unir, entonces necesitamos fijar criterios comunes”, dijo.Explicó que “hay una quema que es ilegal y sobre la que nosotros estamos trabajando para mitigar el impacto en este momento y lógicamente complementamos con las acciones legales”.El Fiscal de Estado precisó que “son de cuatro clases las acciones iniciadas por la provincia. La primera es penal por la violación del artículo 186 del Código Penal. El gobernador firmó la denuncia y se presentó ante el Juez Federal que es el competente por la interjurisdiccionalidad del caso. El segundo lugar están las violaciones a la Ley de Gestión del Fuego la 9868, esto es contravencional y la autoridad de aplicación es la Secretaría de Ambiente y viene trabajando en la detección de las infracciones y en la sanción”“En tercer lugar las violaciones a la Ley General de Ambiente. Hay competencias concurrentes entre la Nación y las provincias Entre Ríos y Santa Fe y los municipios de Victoria y Rosario”, describió.En cuarto lugar, el fiscal se refirió a los lotes que son propiedad de la provincia. “Hemos defendido el dominio porque nos han querido usurpar y nosotros hemos defendido la propiedad de la provincia desde hace mucho. Ahora el gobernador va a firmar un decreto reglamentario de los usos, eso también es una acción administrativa, de modo de completar el cuadro de acciones de la provincia”, dijo.“Vamos a ponerle nombre y apellido a los propietarios de las tierras donde se efectúan las quemas, con el informe de los puntos registrados por la provincia durante los vuelos de patrullaje”, indicó el secretario de Ambiente que anunció que esa información será aportada a la Justicia.Barbieri detalló lo realizado en el marco del Plan Provincial de Manejo del Fuego, sobre todo este último fin de semana articulando con Santa Fe y el gobierno nacional.El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, presentó una denuncia penal contra los productores o arrendatarios que están realizando quemas de pastizales en el delta del Paraná y adelantó que trabajará con los gobiernos de Entre Ríos y Buenos Aires para impulsar leyes que prohíban la actividad, como hizo Santa Fe en el 2000, y avanzar en un área de protección ambiental para los humedales.“Es un acto inescrupuloso, que no tiene que hacerse más”, sostuvo Cabandié, quien consideró necesario “repensar las prácticas productivas”Cabandié participó de uno de los vuelos de control el lunes y este martes presentó una denuncia contra los productores ganadores que realizan las quemas. “Sean dueños o concesionarios deberán pagar lo que están haciendo porque están perjudicando a los habitantes de la costa del Paraná y generando un perjuicio medioambiental muy alto”, advirtió.El titular de la cartera de Ambiente aseguró que la práctica de quemas de pastizales no debe volver a ocurrir y para eso se impulsarán leyes de prohibición en Buenos Aires y Entre Ríos, que imiten a la norma aprobada en Santa Fe en 2000.Además, Cabandié adelantó que se trabajará con los tres gobiernos provinciales para “crear una área protegida, donde pueda convivir la actividad productiva con la presencia de Parques Nacionales. Que la producción sea sostenible”. “No puede ser que esto ocurra. La soja sacó al ganado del continente y ese ganado está en las islas, donde los productores tienen una actitud irresponsable con la quema de pastizales”, resumió.