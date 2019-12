Redacción de Página Política De la

La legisladora, con pañuelo verde en su muñeca derecha, juró ante el presidente de la cámara Sergio Massa en el pelotón que integraron el economista Carlos Heller y Mara Brawer (ambos de Ciudad de Buenos Aires). Lo hicieron sólo por la Patria, y no por Dios. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, lo hizo de igual manera. Lo explicó de una manera sintética: “Juro por un cargo público, no por creencias personales”.Gaillard juró por “la memoria de Néstor, por Cristina, por Alberto, para que nunca más se viole y se vulnere la Constitución y el Estado de Derecho para perseguir políticamente a opositores, por todos los opositores detenidos, por los 30 mil detenidos desaparecidos, por una nueva ley de cannabis medicinal que calme el dolor a miles de familias que hoy no pueden acceder a un tratamiento y por los derechos de la mujer. Que sea ley”.La diputada, en su gestión anterior en la Cámara de Diputados fue de las principales impulsoras de una ley de cannabis medicinal. De hecho, en Entre Ríos realizó una serie de actividades de concientización sobre el cambio de paradigma en materia de políticas sanitarias. Tomó contacto con organizaciones que impulsan ela utilización de cannabis en procesos medicinales. Luego, con la reglamentación de la norma, Gaillard se mostró disconforme La legisladora ya anunció que retomará la temática e incluso se lo hizo saber al Gobernador. El otro elemento que marca la agenda y que se desprende de su jura es la reforma judicial, tema que recogió los mayores aplausos en el discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa. El Presidente refirió a la supuesta persecución de dirigentes y la judicialización de la política.