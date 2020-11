Redacción de Página Política De la

“Excusas”

El concejal Sergio Elizar, presidente del bloque del Frente Creer Entre Ríos, dijo que el planteo opositor “es irresponsable y pretende que se violen disposiciones nacionales y se cometa un delito”.Elizar aseguró que “la Municipalidad de Paraná ha trabajado incansablemente, en forma conjunta con el Gobierno provincial y con los especialistas en materia de salud, para ir habilitando la mayoría de las actividades que los especialistas fueron sugiriendo, en la medida de lo posible y bajo estrictos protocolos sanitarios” y aseguró que “desde la Municipalidad no se ha establecido ningún tipo de restricción a este tipo de actividad”.El presidente del bloque de concejales oficialistas resaltó que “el Departamento Ejecutivo Municipal se ha reunido con todos los actores, con los referentes de los distintos rubros del comercio local y ha trabajado en conjunto para flexibilizar la actividad económica” y agregó que “la premisa del intendente Adán Bahl ha sido siempre mantener un inteligente, maduro y responsable equilibrio entre el cuidado de la vida y la salud la vida y el desarrollo de la actividad económica”.“La apertura de nuevas actividades comerciales se ha concretado siguiendo las sugerencias de los especialistas y cumpliendo con las pautas y protocolos que fija el Gobierno nacional; y en estos meses el Municipio ha trabajado para contener y asistir a los sectores que ven limitada su actividad por la pandemia”, enfatizó.En ese marco, Elizar cargó contra el bloque de concejales de Juntos por el Cambio, “porque su planteo apela a la demagogia y la pandemia no se resuelve con actitudes irresponsables, tribuneras e inconducentes, sino manteniendo un maduro equilibrio”.Elizar sostuvo que “las actividades que involucran a trabajadores de salones, sonido e iluminación, fotografía y video, gastronomía, decoración, pastelería, animación, shows, maquillaje, alquiler de vajillas y vestidos, seguridad, limpieza están restringidas por el Decreto Número 875/2020, que prohíbe la realización de reuniones sociales o eventos con la presencia de más de diez personas en lugares cerrados. De manera que el planteo de los concejales de Juntos por el Cambio es irresponsable y pretende que desde el Municipio se violen disposiciones nacionales y se cometa un delito”.Para Gainza, en cambio, el gobierno municipal sólo pone “excusas” para no responder al pedido.“No pretendo que nadie viole ninguna norma. Soy consciente de la situación que estamos viviendo y que necesitamos de la responsabilidad de todos para afrontar esto de la mejor manera. Pero lo cierto es que llevamos meses sin que mucha gente pueda vivir de su trabajo”, afirmó el secretario político del bloque de JxC.“El gobierno tiene que brindar las herramientas, el prohibicionismo no sirve. Me sorprende la falta de solidaridad con quienes hace más de 8 meses se están endeudando o fundiendo y todavía no tienen una sola certeza sobre su futuro. Exigimos que se aprueben los protocolos necesarios para que miles de paranaenses puedan volver a trabajar en los eventos privados”, insistió.Para Gainza, habilitar los eventos privados como ya se hizo con los eventos públicos “no es violar ninguna norma, es aplicar sentido común”, porque “de la misma forma que la Municipalidad realiza eventos, ferias, recitales y paseos, los trabajadores de los eventos privados también tienen derecho a realizarlos”.