Hola Amigos! Quiero contarles que hoy estamos presentando una ONG que conformamos junto a otras personas con el objetivo... Publicado por Emanuel Gainza en Jueves, 16 de abril de 2020

, la fundación que fue lanzada este jueves pasado en las redes sociales. Es el camino que les dejó el cuadro de excepción impuesto por la pandemia. Tenían previsto arrancar el 27 de marzo con un encuentro de concejales, pero una semana antes se decretó la cuarentena.Tenían 200 inscriptos, no lo pudieron hacer presencial y ahora están armando las clases virtuales para lo que se llama Red de Formación de Legisladores Locales. Es de inscripción gratuita y comprende clases semanales con material de descarga y videos en reemplazo de lo que originalmente se proyectaba como una instancia presencial.Esa es una actividad inmediata que tienen prevista dentro de las instancias de capacitación, que es uno de los ejes centrales de, junto al trabajo social y el aporte para el armado de planes de gobierno, asesoramiento a municipios y funciones legislativas en orden local, provincial y nacional. Más datos se pueden obtener en la web www.hacemosargentina.com surge por un grupo de vecinos de distintos puntos de la provincia. Junto con María Alejandra Viola definimos fundar este espacio del tercer sector que tiene por objetivo crear un ámbito más abierto que un partido político, para poder trabajar con la gente y sumar a muchos que por ahí no vendrían a trabajar a la política pero que sí tienen ganas de ayudar y no siempre encuentran como”, explicó Gainza aDel consejo directivo de la fundación forma parte también el diputado provincial Esteban Vitor, unos de los dirigentes con más alto perfil político dentro del PRO y quien ha ocupado, por estos días de emergencia sanitaria, la posición más crítica dentro de Cambiemos hacia el gobierno de Gustavo Bordet.-La fundación puede llegar a tener una impronta natural por quienes la conformamos, porque hay gente que viene del radicalismo, del PRO, e independientes que es la primera vez que colaboran en algo público. Es un complemento al partido. María Alejandra Viola es radical, nosotros en el PRO, pero esto nos permite ser más abiertos para discutir con más gente que pueda aportar y que no solo venga de los partidos. Yo lo veo además como un complemento en la preparación, porque una persona se puede formar o mejorar sus capacidades y después cada uno en su vida partidaria tendrá su desarrollo.-Porque hay mucha gente que tiene ganas de participar, pero no lo hace desde lo político. Y puede hacerlo desde lo social o desde una capacitación y eso no implica que necesariamente participe dentro de un partido. Los partidos, con sus estructuras tradicionales no siempre han podido dar respuestas a muchas demandas de la gente.