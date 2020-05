Financiación

“Socios (sólo) en el esfuerzo”

Pedidos En un documento emitido tras la reunión con Stratta y los ministros, los intendentes de Cambiemos avisaron que van a seguir reclamando auxilio financiero.



Plantean también la necesidad de avanzar en la firma de los convenios marco con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para comenzar con la ejecución del Programa Argentina Hace; la firma de convenios con la Dirección Provincial de Vialidad para la provisión de brosa y asfalto en caliente; la ejecución de obras públicas con financiamiento provincial solicitadas por los intendentes en el mes de junio de 2019.



Además piden acciones necesarias sobre salud y desarrollo social, entre ellas la firma de convenios para la ejecución del Programa Crecer, “permitiendo que el apoyo a nuestros micro emprendedores llegue a nuestra ciudades”. Solicitan no solo la implementación de programas concretos, sino también de un “reparto equitativo e institucional entre todos los municipios de la provincia”.

le preguntó por el resultado del diálogo mantenido por los intendentes de Cambiemos con el Gobierno provincial.Galimberti contó que el ministro de Economía Hugo Ballay le contestó que quizá “el mes que viene” podrían analizar el pedido. “Pero el mes que viene van a estar peor. (Gustavo) Bordet no va a coparticipar las ayudas de Nación porque es para atender el desequilibrio financiero de la provincia. Eventualmente, si algún municipio necesita le van a dar y para cubrir sueldos, como un anticipo de futura coparticipación que se lo van a descontar los últimos cuatro meses del año”, explicó el intendente radical.Tampoco hubo respuesta al otro pedido central de los jefes comunales de Cambiemos: la constitución de una mesa de diálogo provincial con la oposición, de carácter permanente, con reuniones periódicas, y que permita un monitoreo conjunto de la evolución y las acciones destinadas a superar la crisis. “Quedó un compromiso de diálogo cada vez que sea necesario. Pero a nosotros nos parece que en una circunstancia como esta, las decisiones que se tomen en materia de salud y economía que nos terminan golpeando a todos, debieran tomarse en una mesa de diálogo previa. En una situación excepcional no se puede gobernar en condiciones normales”, definió Galimberti.El intendente de Chajarí hizo notar la diferencia de los tres niveles de gobierno ante la emergencia económica. La Nación compensa su caída de recursos con emisión; la Provincia con ATN y créditos blandos que habilita Nación; y los municipios “lo único que tenemos es adelanto de coparticipación y el crédito si queremos. Pero no baja plata genuina para esta situación de emergencia que nos exige hacer más cosas de las que veníamos haciendo con recursos que caen a la mitad”.Entre Ríos recibió 966 millones de pesos en ATN. Coparticiparlo a los municipios según los índices vigentes (16%) hubiera significado girarles unos 154 millones. En la reunión del miércoles, Ballay afirmó que la Provincia ha hecho anticipos de coparticipación a municipios por 150 millones de pesos. Pero solamente direccionados a los municipios que tienen problemas financieros más graves.Para Galimberti, el problema de fondo radica en que la provincia afronta su ahogo financiero “sobre la base de un problema económico de larga data”. Eso hace que la Provincia “se quede con la plata porque la necesita para pagar sueldos”.“Es un punto de partida sumamente tirante. Ya sé que técnicamente el ATN no es coparticipable y está hecho para atender desequilibrios financieros. Pero todos estamos en desequilibrio financiero”, advirtió.En la reunión del miércoles, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, afirmó que la distribución de la asistencia social “ha sido totalmente institucional con las 174 localidades de la provincia”.“Tal vez habría que preguntarle a un intendente vecinalista o del peronismo, o de las ciudades más grandes, porque acá en el interior no se ve esa ayuda”, se quejó el alcalde de Chajarí.“Las comisarías funcionan porque los municipios le damos combustible; las escuelas no llaman más a la Dirección Departamental, nos llaman a nosotros para que vayamos a solucionarle el corte de pasto, la limpieza del tanque; y ahora ya piden que pinte, que arreglen la pared. En Chajarí estamos haciendo una escuela secundaria y una comisaría con fondos nuestros. El estado entrerriano no va más, no atiende las necesidades de su gente. Puede atender las de Paraná, pero en el interior no nos dan bola”, aseguró.Por su parte, el intendente de Crespo, Darío Schneider afirmó que se fue con “sabor a poco” de la reunión con Stratta y los ministros “porque nos parece que debemos trabajar de otra forma en Entre Ríos. De manera más seria, más activos, más focalizados en las preocupaciones que tienen nuestros vecinos”.Dijo que el Gobierno provincial “nos hace socios en el esfuerzo y trabajo compartido ante la pandemia, lo cual de hecho lo hacemos trabajando y poniéndonos al frente. Pero a la hora de repartir los recursos que llegan desde el Gobierno Nacional para hacerle frente a la pandemia, ya no somos más socios. Ahí nos dicen para ustedes no hay”.“Los intendentes estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para ir normalizando la actividad en nuestras ciudades, sin descuidar los controles sanitarios. Repensamos la agenda de gestión, para seguir cumpliendo con el esfuerzo que demanda la pandemia, sin dejar de cubrir las prestaciones básicas que nos corresponden como gobierno municipal”, destacó.