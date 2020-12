Redacción de Página Política De la

“Alberto Fernández tiene miedo. Gustavo Bordet también. Por eso, entre gallos y medianoche, el oficialismo del Frente de Todos impulsa un proyecto para suspender las elecciones PASO de 2021 ¿Miedo a qué? A que el espejo de la realidad les muestre lo que no quieren ver”, aseveró el expresidente del Comité provincial de la UCR de Entre Ríos.Rebatió el argumento oficial de la necesidad de suspender estos comicios “en el contexto de pandemia”. “Es una razón sinsentido luego del levantamiento de la cuarentena, 'de oficio', después del funeral de Maradona”, disparó Galimberti.En este marco, insistió: “Tienen miedo a que los argentinos y los entrerrianos reprueben lo realizado en este año de gestión. Por eso buscan tornear las normativas electorales a su antojo y conveniencia. Esto es inadmisible y reprochable”.“Otra de las razones tiene que ver con el gasto que implica el desarrollo de las PASO. Hablan de gasto y no de inversión y le erran, porque mejorar la democracia, fortalecer la institucionalidad sólo puede ser un gasto para los miopes”, criticó y concluyó: “Bajo la excusa de la 'cuarenterna' no podemos socavar los cimientos de la democracia y la libertad de elegir”.