"Coincidimos con el Presidente cuando señala que el virus del COVID-19 no viene a nosotros, sino que nosotros vamos en su búsqueda, pero también creemos que cuando su circulación se extiende, en localidades donde hay transmisión por conglomerado, hay que salir a buscar los posibles casos para neutralizar el surgimiento de otros nuevos", dijo el Presidente Municipal de Chajarí, Pedro Galimberti, quien confirmó que en las últimas horas elevó a las autoridades sanitarias provinciales la propuesta de realizar testeos más masivos, que no sólo contemplen a la población con sintomatología, sino también a los asintomáticos que hayan sido identificados como contactos estrechos de pacientes positivos."Como Estado municipal, en nuestro caso particular, adoptamos desde un primer momento las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias nacionales y provinciales. No nos movimos ni una coma de las mismas y así seguiremos trabajando, aún cuando en algunos asuntos tengamos enfoques distintos de cómo abordar la problemática. No obstante, la existencia de zonas de transmisión por conglomerado nos parece que amerita que se analice la posibilidad de extender la cantidad de testeos, en esas zonas específicamente, entre las personas que tuvieron algún tipo de vínculo estrecho con casos positivos", señaló Galimberti.El Intendente comparó, en este sentido, la aplicación de políticas sanitarias y epidemiológicas que aplican Entre Ríos y Corrientes, afirmando que en esta última jurisdicción se realizan testeos que también contemplan a los nexos epidemiológicos. "Comprendemos que la política sanitaria provincial es diferente ya que aquí la clave es el aislamiento. Lo entendemos y lo respetamos, pero en este escenario creo que se pueden evaluar otras metodologías que, como dije antes, nos permitan ir a buscar el virus", acotó.La propuesta, según confirmó el Intendente, fue elevada a la Ministra de Salud, Sonia Velázquez, vía electrónica y responde a su preocupación, como representante de Chajarí, por el crecimiento de casos registrados en el Departamento Federación en los últimos días, especialmente en la localidad de Santa Ana, con quien Chajarí mantiene estrechos vínculos productivos, sociales y comerciales. "En lo institucional y como dirigente político me veo en la obligación de procurar soluciones para nuestras comunidades y en esta línea se inscribe la propuesta que le hicimos al Ministerio y al Comité de Emergencia Sanitaria. Ya lo dijo el Presidente, aquí nadie se salva sólo, y por eso más allá de los límites geográficos o jurisdiccionales, me parece que en algunos casos hay que abordar el problema con sentido regional, por conglomerado de comunidades, ya que los vínculos fluidos que hay entre diferentes ciudades cercanas, a veces nos obligan a pensar en otra clave, que no está basada en la frontera sino en la integración de soluciones regionales", dijo Galimberti.Por último el Intendente de Chajarí señaló que lo que interesa es mantener el status epidemiológico de la localidad, la región y la provincia en un justo equilibrio entre la dimensión sanitaria y económica-productiva del problema. "Es probable que si salimos a buscar los casos en estos conglomerados tengamos mayor cantidad de casos, pero si los identificamos y neutralizamos a tiempo estaremos contribuyendo a que el problema no se extienda en el tiempo, que es en definitiva lo que todos queremos", concluyó.