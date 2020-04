“Los ingresos del municipio hoy están en su peor momento. Por fortuna hemos tenido una administración austera, responsable y siempre cuidamos los recursos de los vecinos, pero a las cosas hay que decirlas como son, sin dramatismo pero con claridad, y la realidad es que de cada 4 pesos que ingresaron hasta marzo, en concepto de coparticipación, en abril sólo está ingresando 1. Los recursos que recibimos de Nación y de Provincia, en nuestro caso, cayeron un 75%”, dijo y señaló que la situación económica y financiera de otros municipios “es incluso peor”.El futuro que hay por delante, según el Intendente, es incierto, complejo y preocupante y al final de esta historia “todos seremos un poco más pobres”, señaló. “La realidad nos obligará a replantear los planes, como ya he dicho. La profundidad de la crisis posterior a la pandemia todavía es inimaginable, pero si de algo estoy convencido es que, como dijo el Presidente, ‘nadie se salva solo’ y que de esta situación sólo se sale con solidaridad y políticas públicas”, citó Galimberti.En este marco, apeló a la solidaridad en su pedido a Bordet para que distribuya la ayuda nacional con idénticos criterios a los que se utilizan para la liquidación de la coparticipación. “Sería justo y equitativo”, opinó el dirigente que días atrás acompañó con su firma el pedido del Foro de Intendentes de Juntos por el Cambio donde se solicita que se “haga efectiva la coparticipación a todos los Municipios, según índices legales vigentes, de las sumas dinerarias que ha transferido y transfiera en el futuro el Gobierno Nacional a nuestra Provincia con el fin de que su Gobierno pueda afrontar la presente crisis sanitaria generadora a la vez de una crisis económica actual”.Idéntico pedido realizaron los intendentes del vecinalismo y legisladores, tanto nacionales como provinciales. “Voy a utilizar una metáfora muy empleada estos días, pero los gobiernos municipales estamos en la primera línea de combate en esta emergencia, aportando muchas veces recursos propios para atender temas de jurisdicción provincial. Otras provincias actuaron conforme a lo que estamos solicitando y justamente por esa razón entendemos que el Gobernador debe actuar conforme al principio de solidaridad ya que, como se dijo, aquí nadie se salva sólo”, insistió.“Vamos a recurrir a todos los mecanismos necesarios, institucionales y políticos, porque entendemos que esos recursos no pueden ser usados para atender los desequilibrios de la provincia. Incluso queremos hacer de este asunto una causa común con los concejales de la oposición y por eso seguramente vamos a presentar algún proyecto al Concejo para que podamos defender los recursos que nos corresponden como ciudad. Si esos fondos no llegan y si el panorama no cambia vamos a tener problemas para garantizar servicios esenciales y pagar sueldos”, concluyó el Intendente.