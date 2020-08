Redacción de Página Política De la

, hace unas semanas, ratificó su interés con desplegar su proyecto político en la ciudad.Vía Zoom, este fin de semana se conectó con 40 jóvenes para intercambiar experiencias sobre lo que están viviendo en pandemia.“Escuchar a jóvenes, que buscan trabajo o que están estudiando en el nivel secundario, terciario o universitario permite tener un escenario real de lo que están atravesando en una situación atípica y que los afecta directamente en el desarrollo de las actividades que realizan, pero en particular en lo laboral y educativo”, señaló Giano.Durante la charla, los participantes dieron su testimonio de la adecuación que debieron hacer respecto al trabajo y al cursado de estudios.Giano difundió el encuentro y aseguró que “es el momento en el que más hay que comprender y acompañar (a los jóvenes), ya que las frustraciones y exigencias son atípicas y hoy tienen una carga emocional que se potencia al no ser fácil conseguir empleo, no poder sociabilizarse en el trabajo o en un entorno como la escuela, el profesorado o la universidad”.“Creo que la mayor enseñanza es que la situación no los paralice, tenemos que actuar y hacer, obviamente no hay un manual que explique cómo proceder, pero debemos tener presente que si se equivocan pueden retroceder e intentarlo nuevamente, y nosotros, como adultos, estamos para escucharlos y ayudarlos”, finalizó el presidente de la Cámara baja.Unos días antes escuchó a representantes de organizaciones intermedias. Participaron el Rotary Club Concordia, Rotaract Club Salto Grande, Asociación Arandú, la Asociación Civil Lego, la Cooperativa Cultural Vuelta Cambota, y Fundación Ser y Hacer.Agradeció la predisposición para esta charla y dijo que “es muy importante escucharlos”. Tras explicar el trabajo social e institucional en el marco de la pandemia, Giano dio la palabra a los y las participantes –resaltando la importancia que tiene el conocer lo que atraviesan “en esta situación que nunca habíamos vivido y que afecta a la sociedad en su conjunto”.Coincidentemente, durante la charla los diferentes referentes resaltaron el perjuicio que les significó el replanteo de todas las actividades para este año, sobre todo porque no se pudo –más allá de la incorporación de las nuevas tecnologías en comunicación en todas las áreas – reconstruir en forma virtual, porque son actividades que en su gran mayoría se vivencian de manera interpersonal, los proyectos pensados en comunidad - que suman voluntades- que no se pudieron realizar, y tuvieron que “reinventarse para mantener vivo el propósito”.Para todas las organizaciones intermedias el proyecto de integración y trabajo para el desarrollo social tuvo que reformularse, suspendiendo acciones directas y soportando momentos de inactividad.“Las instituciones intermedias están acostumbradas a ser el nexo entre las demandas de la sociedad y muchas veces del Estado, generando esa cercanía que muchos vecinos y vecinas de concordia necesitan. Es una situación muy particular que nos lleva –inclusive desde lo institucional – si queremos hacer una asamblea, o una actividad social o a beneficio, hoy no lo pueden hacer y se dificulta que la institución tenga que adaptarse para cumplir con los objetivos estatutarios”, cerró.