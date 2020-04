Desmentida

“La verdad que no esperaba tener que hacer declaraciones en este tenor pero lamentablemente el diputado de Cambiemos, presidente del Bloque Pro en la Cámara de Diputados, ha decidido contribuir con la mentira en esta situación histórica que estamos padeciendo en Entre Ríos”, remarcó el legislador de Concordia.“Hoy tenemos una reducción de la recaudación impositiva producto de la crisis a escala mundial y que impacta obviamente en la situación financiera de la provincia, pero además hasta hace tan solo cuatro meses gobernaba el país, el peor gobierno neoliberal de la historia, el que nos endeudó, el que no libró fondos a las provincias, mucho menos a aquellas como el caso de Entre Ríos, que no respondían a su signo político, que desmanteló todos los programas y desfinanció las políticas públicas” sostuvo Giano quien advirtió que “la provincia no solo no contó con apoyo económico financiero, sino que además tuvo que sostener con fondos propios el abandono total al que nos insumió Cambiemos”.Giano se lamentó que mientras todo el arco político está mostrando una actitud responsable de unidad frente a la crisis, tal como lo exige la sociedad, “el diputado Vitor busca generar controversia y falsos debates en un afán de neto oportunismo político”.“En estos días el gobernador y su gabinete estuvieron más de 10 horas explicando la situación sanitaria, económica y social producto de la pandemia del Coronavirus -que, en síntesis, cambió el mundo hace aproximadamente un mes- y contestaron todas las preguntas y evacuaron todas las dudas que les manifestaron” dijo Giano para subrayar que “mientras a nivel nacional los dirigentes nacionales de Cambiemos están colaborando con el Presidente de la Nación y a la altura de la responsabilidad, el diputado Vitor critica como si nada pasa, quizás a él no le afecta, o no está a la altura de lo que la sociedad espera en estos momentos tan sensibles y que sus pares a nivel nacional han comprendido. Parece que no está enterado que estamos en crisis y se mantiene en la crítica chiquita” fustigó el presidente de la Cámara y detalló sobre los compromisos asumidos por la provincia en materia económica y el esfuerzo por fortalecer la asistencia social y económica a los sectores más vulnerables. “No se entiende cómo Vitor ni siquiera asume la responsabilidad política que le cabe al ser un representante de Cambiemos, con cuatro años de debacle social, política y económica que dejó postrada a la Argentina”.En este sentido Giano remarcó los datos: “No es cierto que haya 830 cargos políticos, el Gobernador lo explicó muy bien en la reunión con los presidentes de los bloques de ambas Cámaras legislativas. No llegan a 500 esos cargos y la mayoría se trata de coordinaciones departamentales cuyos ingresos no superan los 40 mil pesos”.“En lo que podemos coincidir con el presidente del bloque Pro es que la situación económica era complicada antes de la pandemia, claramente lo era por el desastre que dejó el país Mauricio Macri, alta inflación, precios altos, dólar alto, sueldos bajos, 100 mil millones de dólares deuda en parte endeudados a 100 años, tarifas por las nubes, plata fugada al exterior que Vitor parece no reconocer”, disparó Giano.“A pesar del peor gobierno que tuvimos los argentinos hasta el diciembre del año pasado, el Gobernador Bordet ha administrado la provincia cumpliendo con todas sus obligaciones y compromisos, trabajando con todos los sectores y acompañando por igual a todos los Municipios. El Gobierno Provincial ha tenido reconocimiento por su gestión transparente y su buena administración financiera y tributaria como una de las tres mejores del país”, finalizó.