Redacción de Página Política De la

Crisis

“No estamos pensando en las elecciones pero, en lo personal, creo que no deberían realizarse”, opinó en entrevista con el programa En el dos mil también (FM Litoral).“Estamos ante una grave emergencia imprevista y no sabemos hasta dónde y hasta cuando nos afectará desde lo económico, lo social y lo sanitario, razones que ameritan la suspensión”, sentenció.Por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados se refirió a la actualidad social y económica que atraviesa el país. y destacó las gestiones de Alberto Fernández y de Gustavo Bordet “para hacer frente a la crisis, dar soluciones y certidumbre”.“El gobernador Bordet me manifestó que está trabajando con el gabinete provincial y articulando con el Gobierno Nacional para contar con los recursos que permitan cumplir con normalidad y previsibilidad las obligaciones principales tales como las que permiten que funcione el sistema de salud, los programas sociales y las obras públicas, pago de salarios, aguinaldo, y proveedores”, dijo Giano.“No hay dudas de que hay y habrá un Estado presente por las decisiones políticas y gestiones del gobierno nacional y provincial”, concluyó.