Fue el presidente del cuerpo, el diputado Ángel Giano, quien asumió la defensa de la iniciativa oficial desde una banca. Enmarcó el proyecto en “la crisis que el mundo, Argentina y nuestra provincia atraviesan especialmente a partir de la pandemia” y subrayó que el objetivo es “paliar esta situación extraordinaria”.Apuntó que la iniciativa incluye “tres aspectos” y se explayó en el punto más sensible que es el que refiere a la Caja de Jubilaciones y a la sustentabilidad del sistema que prevé el 82% móvil.Explicó luego que el incremento de aportes de activos y pasivos que perciben más de 75 mil pesos es extraordinario y “tiene fines claramente reconocidos en el texto y también en la realidad que es la única verdad”, dijo trayendo de vuelta a Juan Domingo Perón al recinto a quien se homenajeó en el inicio del encuentro, en un nuevo aniversario de su fallecimiento.“Tenemos una Caja con un déficit acumulado. Sabemos que es nuestra Caja que por Constitución va a seguir siendo nuestra caja y que conoce como derecho inalterable el 82% móvil que seguirá siendo y se pretende mantener la vigencia del mismo con esta ley transitoria de emergencia”, argumento Giano que insistió con la transitoriedad del proyecto.Hizo notar que cuando se aprobó el Presupuesto 2020 “la pandemia no estaba prevista” y que el presente ha obligado a “reforzar en un 100 por 100 las partidas para el sistema sanitario entrerriano” y se ha debido “fortalecer el desarrollo social de la provincia habida cuenta del refuerzo a los comedores y la ayuda social en articulación con todos los municipios”. “El presupuesto que pensábamos prácticamente no tiene vigencia”, concluyó.Puso el acento en la retracción del sector privado y subrayó medidas como la emergencia al sector turístico y la eximición del impuesto a los sellos lo que supone detraer 100 millones de pesos al Estado provincial. “El gobierno no se ha quedado cruzado de brazos”, dijo y luego repasó las medidas del gobierno nacional, destacó la figura de Alberto Fernández y reconoció lo que ha sido una de las motivaciones que se vislumbran detrás de esta emergencia: “La preocupación” de la Nación “por las consecuencias económicas y sociales que genera esta pandemia”.Giano apuntó luego a los artículos que refieren al incremento de impuestos a sectores con mayor capacidad contributiva.“Esta ley contiene también el aumento de impuestos a Ingresos Brutos e Inmobiliario Rural. Es de justicia que quienes más han ganado aporten más”, dijo Giano y repasó que se aumenta la base imponible a las entidades financieras “para que tribuyen Ingresos Brutos sin deducción alguna como sucede hoy y como lo están haciendo en provincias como Santa Fe y Córdoba”. “Vamos a aumentar la recaudación con un sector de una actividad económica que más ganancias ha obtenido, no sólo en la pandemia sino hace muchísimos años”.“También esta ley aumenta Ingresos Brutos a la venta de medicamentos en forma mayorista, a las droguerías. Será un aumento del 1,6% al 4% cuando en otras provincias pagan el 5 por ciento”, dijo y explicitó una reforma al proyecto por la cual se exime de esta nueva disposición a “las pequeñas empresas o cooperativas” del rubro.Anunció en su mensaje que la bancada justicialista creará “un impuesto a las plataformas digitales” en la provincia. Se incluirá una cláusula que disponga que los ingresos por ese concepto tengan por destino aliviar el aporte extra que hacen los jubilados que perciben más de 75 mil pesos.“Cuando uno va a la doctrina, está claro que el Estado tiene ante esta situación un derecho a la emergencia para hacer frente al normal funcionamiento del Estado, y para paliar el déficit de la Caja”, apuntó Giano que agregó que “ese derecho a la emergencia tiene que ser ejercido de forma razonable. Las razones son absolutamente reales y justas”.En algún pasaje aludió al gobierno de Mauricio Macri, al último semestre de su gestión, a la devaluación fuerte de ese contexto y al contexto que habría complicado los números de las cuentas públicas aún cuando “la gestión de Bordet es reconocida por la transparencia de los números y porque nunca la variable de ajuste fueron los trabajadores”.Con la pandemia, todo “se agudiza”, dijo para explicar la emergencia “que es transitoria, que persigue un fin público que es el normal funcionamiento del Estado y en particular hacer frente a las obligaciones habituales”.Se ocupó de marcar, por un lado que el aporte a la caja, del 16%, es “el más bajo del país” y comparó con Córdoba donde “es del 22%”. También habló de la reducción de la planta de empleados públicos que pasó, en tiempos de Bordet, de 91 mil trabajadores a 86.500 por decrecimiento vegetativo.Pidió comprensión a la dirigencia sindical y acompañamiento a la oposición. Giano dijo entender que la ley es “un mensaje del sector público de que estamos viendo esta realidad, que queremos contribuir, ayudar”. “Esto no tiene consecuencias para el 85% de los trabajadores y estamos yendo a quienes tienen más capacidad contributiva”, concluyó.