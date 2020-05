, Ángel Giano ratificó la voluntad del oficialismo de avanzar en las reformas de fondo que planteó el gobernador Gustavo Bordet a principios de año. Pero la ató a una decisión del Ejecutivo, que hoy parece agotar toda su capacidad de gestión en la urgencia derivada de la pandemia.Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados no descartó que la Legislatura pueda avanzar por su cuenta en el tratamiento de la reforma política, o en algunos de sus aspectos de forma separada.-La pandemia ha tenido a los ejecutivos nacionales, provinciales y municipales al frente de la situación, para atender sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales. El Gobernador planteó que va a volver a presentar un proyecto de reforma política, por eso desde la Legislatura no se está trabajando en eso. Lo mismo pasa con el debate de la Caja de Jubilaciones: debería iniciarse con una gran convocatoria con el Gobernador al frente.Mientras, el Ejecutivo prepara otros proyectos, como el Código de Contravenciones y el Código de Procedimientos Administrativos. Y en la Legislatura no paramos. Trabajamos proyectos puntuales pendientes, urgentes y que presentaron legisladores. Pero por ahora no hay una agenda legislativa en el marco de la pandemia.-Nos ocupamos de temas que ya estaban en agenda. Hicimos conferencias por el tema de prisiones domiciliarias; por la situación del Iosper, por ejemplo. O con el Colegio de Abogados, que pide la reapertura judicial. Bordet está por estos días reuniéndose con movimientos sociales, para formar una especie de consejo económico y social para hacer frente a las consecuencias de la pandemia que no sabemos cuándo va a terminar.-Con los temas de fondo ya venimos conviviendo hace muchos años, décadas. Sobre la reforma política te puedo dar una opinión personal, pero los partidos políticos no la están planteando. Bordet tiró al tema, pero en este contexto los partidos no lo reclaman. Y serían los más interesados. La sociedad menos, piensa en el día a día y no sé cómo caería que nos ocupemos de otra cosa.-Exacto. Con Vitor, Cusinato y Zacarías (los jefes de los bloques opositores) nos esforzamos para mantener activa la Cámara en medio de la cuarentena, porque somos conscientes de cómo nos ve una buena parte de la sociedad. No nos dimos aumento, donamos el 50% del sueldo. Pero aún así, si en este momento planteamos la reforma política, nos pueden acusar de estar en una burbuja.-Lo que recibimos son pedidos urgentes, de solución para la caída de ingresos provocados por la crisis.-Si. Nosotros entendemos que se puede. Por eso la Legislatura no se ha detenido y ha buscado la forma de trabajar en esta situación excepcional. Los legisladores, a su vez, resuelven esta cuestión cada uno en su lugar, acompañando a los intendentes, según su situación política y territorial. Pero las reformas de fondo requieren de un empuje del Ejecutivo y hoy Bordet tiene en su cabeza cómo pagar los sueldos de abril.-Debería consultarlo con el Gobernador, porque fue una iniciativa anunciada por él. Pero tampoco es una demanda de los partidos políticos ni de la sociedad en este momento. Tampoco nadie está reclamando que se analice la situación de la Caja de Jubilaciones, por ejemplo.-En la reunión de la Banca de las Mujeres, Género y Diversidad plantearon la posibilidad de avanzar en una ley particular referida a la paridad de género, que está dentro del proyecto del código electoral. En una de esas se trata por separado.