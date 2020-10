Loggio pidió “cordura”

En este sentido destacó la actitud de los efectivos policiales “están cumpliendo con su función, ayudando a prevenir y disuadir cualquier conflicto entre terceras personas que se encuentran fuera del campo en litigio y que no tienen nada que ver con una situación familiar y hereditaria”. Pero, advirtió la intencionalidad política y sectorial de algunos dirigentes e instituciones que “están queriendo presionar a la Justicia e incitar a la violencia”.“En Entre Ríos como dijo el Gobernador Bordet, la propiedad privada se respeta, y si no se respeta se va a la justicia, como se ha resuelto siempre en todo el territorio provincial en caso de usurpaciones. Y agregó que “en este caso, concretamente, es un tema familiar, económico y hereditario, es la justicia quien lo deberá resolver”.“Mientras tanto, hay terceras personas, dirigentes políticos que no tienen nada que hacer fuera del campo, menos con actitudes amenazantes. Si la justicia resuelve que quienes ingresaron al campo no tienen derecho, se tendrán que ir, pero, si resuelve que tienen derecho, los demás herederos tendrán que respetarlo”.Para Giano, “tienen que sembrar la paz y la concordia, no hacer uso político de la situación, ni amenazar a la Justicia y mucho menos que se realicen este tipo de declaraciones irresponsables, como las vertidas por la Sociedad Rural de Concordia, porque al expresar que “el país arderá en llamas” si un fallo judicial no les gusta, atentan contra la Democracia y la República, que significan respetar la ley y las decisiones judiciales, actuar de otro modo, es volver a la época de las cavernas”.Luego de que la entidad rural sostuviera que el país está a punto de “arder en llamas”, el diputado provincial del Frente Creer, Néstor Loggio, le reclamó que tenga “cordura” en los planteos a la vez que lanzó críticas al papel histórico que la Sociedad Rural ha jugado.“Los convoco a la cordura y a no generar un problema social y político cuando solo se trata de los millones de una familia, que por más poderosa que sea, debe respetar los tiempos y las decisiones de la justicia, como hacemos todos los ciudadanos sin poder económico de este país”, reclamó el legislador oficialista luego de conocido el documento de la Sociedad Rural de Concordia.Asimismo, Loggio reiteró que en el conflicto desatado en torno al campo Casa Nueva del paraje “El Quebracho” en el departamento La Paz “lo único que está en juego es cómo se resuelve la herencia de la familia Etchevehere, y eso es un problema de ellos, en el marco del derecho civil”.Sobre esa base, remarcó: “El gobierno de Entre Ríos es garante de la división de poderes y de la paz social”.El diputado provincial también cuestionó a la Sociedar Rural por el papel que ha jugado en los últimos 100 años de vida nacional, ya que en su visión la institución agropecuaria “no logra desprenderse de su conducta histórica, de haber promovido y participado de golpes de Estado”.“Son los que cuando no les gusta la política que votó el pueblo desestabilizan presidentes, como a el ex presidente radical RaúlAlfonsin; cortan durante meses las rutas como con la 125 o amenazan con hacer arder en llamas el país, como ahora”, señaló.Este sector “no registra que en el país, y en Entre Ríos, rige el estado de derecho y la división de poderes”, sostuvo, evaluando: “Deben creer que todavía está gobernando Mauricio Macri, cuando tenían una Justicia a la carta con operaciones de los servicios de inteligencia”.