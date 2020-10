“Histórica”

“La paridad que hace años vengo apoyando, llega para convertirse en una herramienta que servirá para revalorizar la democracia, con más igualdad de oportunidades y real representación de la sociedad, cumpliendo con la Constitución Provincial”, expresó Giano tras el encuentro que mantuvo con el gobernador Bordet, en el que manifestó su total acompañamiento al proyecto presentado.Giano además valoró el trabajo de las mujeres en todos los ámbitos, y en política en particular, destacó el esfuerzo realizado para conquistar derechos a largo de la historia y aseguró que “después de tantos años de lucha, la paridad de género es un acto de justicia”.En referencia a las medidas adoptadas al inicio de su gestión como presidente de la Cámara de Diputados, Giano resaltó: “Dispusimos, con el acompañamiento de todos los Bloques, que la mitad de las presidencias de las Comisiones de trabajo estén presididas por mujeres y así es”.“Felicito a todas las mujeres que participaron en la redacción del proyecto de Ley que ingresará la Cámara de Diputados y, en especial, a las diputadas que trabajaron en el mismo”, cerró Giano.Por su parte, el diputado Néstor Loggio aseguró que este jueves fue “un día histórico para la democracia en nuestra provincia” debido a la presentación del proyecto de ley de paridad integral que realizó la vicegobernadora Laura Stratta y que cuenta con el aval político de Bordet.“Recibí con mucha alegría la presentación del proyecto que cuenta con el apoyo político de nuestro Gobernador Gustavo Bordet y que es fruto de una construcción colectiva de las mujeres que forman la Red para la Igualdad y el impulso de nuestra Vicegobernadora Laura Stratta”, aseguró el legislador.“La Paridad Integral no es un deseo caprichoso y cuantitativo. Es una reforma profunda que implica generar condiciones objetivas que permitan a las mujeres incidir con más potencia en los espacios de decisión de mayor jerarquía de todos los poderes del Estado. Abre la oportunidad de romper el ‘techo de cristal’ y alterar positivamente el acceso a cargos que en la práctica política sabemos no se producen de manera espontánea”, agregó.Loggio destacó que la aprobación de este proyecto en la Legislatura permitirá “dar vida” al artículo 17 de la Constitución Provincial que garantiza la “igualdad real de oportunidades y de trato para mujeres y varones en el pleno y efectivo ejercicio de los derechos que fueren reconocidos en el ordenamiento jurídico”.Ese mismo apartado del texto constitucional ordena que en Entre Ríos se adopta “el principio de equidad de género en todos los órdenes, eliminando de sus políticas públicas cualquier exclusión, segregación o discriminación que se le oponga. Asegura a la mujer la igualdad real de oportunidades para el acceso a los diferentes estamentos y organismos del Estado provincial, municipal y comunal. Establece y sostiene la equidad de género en la representación política y partidaria y en la conformación de candidaturas con probabilidad de resultar electas. Promueve el acceso efectivo de la mujer a todos los niveles de participación, representación, decisión y conducción de las organizaciones de la sociedad civil”.Este proyecto “va más allá, intentando establecer una serie de principios generales para la participación en otras entidades de la sociedad civil donde las mujeres tienen amplia participación pero escaso espacio en las mesas de decisión”, consignó el legislador, adelantando: “Entre Ríos tiene una oportunidad histórica para transformase en una provincia más justa”.