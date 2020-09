Redacción de Página Política De la

“Esta situación nos pone en alerta, como a toda la sociedad argentina, que ya no está dispuesta a tolerar que se atente contra el sistema democrático de gobierno en el que elegimos vivir”, subrayó el gremio.“Sabemos que detrás de estas intentonas se esconden los intereses mezquinos de quienes pretenden conservar todos sus privilegios y nos preocupa tanto como el avance de la derecha en la región que ha hecho pie en los países hermanos como Honduras, Bolivia y Ecuador”, se afirmó en línea con el planteo que el martes expresó el documento de la CTA.“Que quede claro: la democracia es una conquista de nuestro pueblo y le pertenece. Ya le dijimos Nunca Más a la prepotencia, a los golpistas, al terrorismo de Estado, a quienes desaparecieron a 30.000 compañeros y compañeras. Tenemos un férreo compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, por eso todavía estamos juzgando a quienes fueron responsables de delitos de lesa humanidad.“Fieles a esa historia de lucha, velamos por la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos. Especialmente ahora, cuando el mundo está en emergencia sanitaria, no hay margen para estas actitudes desestabilizadoras, que buscan generar divisiones en un momento que demanda solidaridad y responsabilidad para salvar las vidas”, se agrega.“Contra el odio, la prepotencia y los intereses mezquinos que alientan tirar por la borda el esfuerzo de toda la sociedad, nosotros y nosotras apostamos a la construcción colectiva, a la memoria y a la justicia. Cuidamos la democracia, como cuidamos las vidas en las trincheras de este tiempo de pandemia”, concluye el texto del sindicato docente.Por su parte, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) se sumó a las expresiones de repudio y rechazó la movilización de la Policía Bonaerense frente a la quinta presidencial de Olivos y la casa del Gobierno de la provincia de Buenos Aires”.“Consideramos que el reclamo salarial debe realizarse en los ámbitos correspondientes y rechazamos enérgicamente la presión ejercida por los efectivos armados. Sostenemos que son inaceptables las conductas que atentan contra el estado de derecho”, se afirmó.“Reiteramos nuestro compromiso en la defensa de la democracia y el orden constitucional, y expresamos nuestro respaldo al Gobierno nacional, al Gobierno de la provincia de Buenos Aires y a todas las instituciones democráticas”, manifestó AGDU.La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) condenó “la acción de sectores de las fuerzas de la policía bonaerense que rodearon tanto la Quinta Presidencial como la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y manifestó su preocupación “ante este delito de sedición”, al advertir sobre “una campaña de desestabilización al gobierno democrático nacional del presidente Alberto Fernández”.“No hay reclamo alguno que valga frente a la insubordinación de personal policial armado utilizando patrulleros y elementos del que los provee la sociedad y que no pueden ser utiilizados para extorsionar a un gobierno democrático”, concluyó la organización de los periodistas.