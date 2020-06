Redacción de Página Política De la

Y agregó: “No queremos que nuestros entrerrianos tengan una etapa en que se pase por una atención sanitaria crítica. Lo que queremos es seguir con este Estado presente acompañando con las medidas estratégicas y poder cuidarlos en consecuencia”.En Entre Ríos se registraron 18 nuevos casos de coronavirus, nueve de los cuales son de Paraná.La funcionaria anunció que en virtud de la situación epidemiológica de Paraná, los servicios de salud de la red sanitaria de la ciudad ampliarán la definición de caso sospechoso e ingresarán al protocolo de detección de Covid-19 toda infección respiratoria aguda baja que surja desde las guardias médicas.“El COES provincial, cuando emite estas estrategias y medidas sanitarias, se reúne y consensúa con los intendentes y el COES local para evitar en primera instancia la propagación del virus”, remarcó la funcionaria provincial“Esta misma estrategia de acompañamiento venimos haciendo a todas las intendencias de la provincia. También se asiste en las estrategias sanitarias a Ibicuy, Gualeguaychú y el departamento Colón”, precisó.En ese marco, Velázquez sostuvo que es clave el aislamiento de los casos confirmados y la cuarentena también de los contactos estrechos. “Esto hay que tenerlo en cuenta porque es una de las medidas fundamentales para poder contener la enfermedad”, dijo. Mencionó la alta contagiosidad del virus y que se transmite de persona a persona.Precisó que “hay que contener el brote, y para eso, se toman estas medidas. Y por supuesto, recomendamos fervientemente resguardar a nuestras personas con factores de riesgo. Son los que más tenemos que cuidar”, remarcó.La funcionaria ratificó que el sistema de salud se ha venido preparando en estos tres meses al equipar los hospitales y al formar y acompañar a los equipos de salud. “Pero no queremos llegar a ocupar nuestras camas que están preparadas para eso”, advirtió.En cuanto a los casos en estudio, la ministra de Salud informó que “están ingresando. Hora a hora van ingresando. Tenemos gente aislada que, cuando se presentan síntomas, se activa el protocolo e ingresan para estudio. Tenemos más de 18 personas en este momento, pero seguramente nuestros equipos de salud y que son los que han detectado la mayor cantidad de todos estos casos positivos, seguirán detectando porque estamos ante la definición de ampliar casos sospechosos”, indicó.“Se seguirán extremando las medidas y acompañando a nuestros equipos de salud. También una recomendación muy especial para mañana que es el Día del Padre. Es una fecha en la que la comunidad tiende a juntarse y las familias. Quizás puedan mantener esta instancia de retrasar este saludo, acompañamiento, sobre todo con el tema de los niños, los nietos o personas que tengan los factores de riesgo, y que no sean expuestas”, apuntó.“Es necesario que los cuidemos, preservemos como lo hemos hecho hasta ahora. Hemos venido haciendo un ejercicio de ciudadanía muy responsable, pero ante la alta circulación de personas que se está dando, sobre todo de las que vienen del AMBA, provincia de Buenos Aires o lugares con circulación activa, era previsible que pudiera suceder lo que ha ocurrido en otras localidades”, expresó Velázquez.“Contamos con la ética individual de poder apelar a la responsabilidad del autocuidado. Y a eso el Estado, Salud y los municipios no lo pueden hacer solos. Necesitamos de todos para construir el ejercicio de autocuidado y prevenir el alto contagio que significa esta pandemia”, concluyó.