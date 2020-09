Definiciones

Tras el fracaso del proceso de selección en 2019, por falta de acuerdo entre los ediles del período anterior, se formuló este año una nueva convocatoria a postulantes a ocupar los cargos. Muchos ya lo habían intentado en la instancia que quedó trunca.Se realizó completa la ronda de entrevistas con los candidatos, que presentaron sus propuestas para llevar adelante la función del organismo. Luego, en reunión de comisión, cada concejal llevó los nombres de su preferencia lo que llevó a que, con claridad, aparecieran mayorías en torno a un par de nombres.Este martes habrá un nuevo encuentro para ver si se plasma, finalmente, una fórmula para llevar a la sesión del miércoles. Se requerirán 10 votos para alcanzar la mayoría especial que demanda la Ordenanza.Por otro lado, también el miércoles se lograría ocupar otra vacante, la del Defensor de los Derechos de las Personas Mayores prevista por Ordenanza Nº 9389 de 2019. En comisión de Familia, Niñez y Adolescencia (así lo prevé la norma) ya se logró definir una terna no vinculante para ser presentada en sesión.No hay entre los postulantes perfiles en los que la actividad política partidaria sea la que prime. En cambio, hay candidatos con un perfil técnico, otros con fuerte inserción territorial, otros con trayectoria importante en alguna organización social.Pero no es en definitiva la posición de los bloques ni la identificación partidaria de los candidatos lo que está primando por estas horas para llegar a un acuerdo.“Las opciones surgieron entre no más de cuatro o cinco personas de un total de 22. Y entre ellas, son dos las que más acuerdos han reunido con 13 votos y 10 votos”, describió el abanico de posibilidades la concejal Luisina Minni en diálogo conLa edil del Frente Creer Entre Ríos destacó la relevancia de completar este proceso: “Es sumamente importante para el Concejo, para la Defensoría y para el vecino de Paraná que se acerca al organismo”.“La Defensoría es una herramienta importante de la democracia. Siguió funcionando en este tiempo, en condición de acefalía, pero esperamos que pueda recuperar el ímpetu que debe tener”, afirmó Minni que no obvió mencionar que “esto fue un compromiso de campaña y lo hemos logrado llevar adelante en un contexto difícil por la pandemia. Es una satisfacción”.Pese a los problemas que surgieron el año pasado -y en instancias anteriores, para arribar a acuerdos-, Minni defendió que se requiera una mayoría especial para votar estos cargos. “Esto le da más fidelidad a la persona que resulta electa. Podrá expresar, más allá de un acuerdo partidario, los consensos que se necesitan en la democracia”, definió.Defendió también la ordenanza vigente respecto de la modalidad de selección. “Es muy beneficioso poder escuchar a las personas que se postulan. Seguramente quien resulte electo podrá tomar ideas de las que se han presentado en la ronda de consultas”, destacó.Los candidatos a ocupar los cargos vacantes en la Defensoría del Pueblo, como titular y adjunto, son Mario Fabián González, José Francisco Morel, Juliana Estefanía D´Arrigo, Laura Mónica de Itatí Cis, Claudio César Altamirano, Elías Llano Danor, Javier Sebastián Paniagua, Roque Orlando Fleitas, Cristian Exequiel Leiva, Fabián Isaac Rojkyn, Nora Bibiana López de Grinóvero, Marcia Paula López, Ludmila Ayelén Marizza, María Lorena Garay, Ceferino Claudio Milano, Esteban Folador, Julio Javier Soñez, Emanuel Sebastián Espeso, María Cecilia Pautaso y Miguel Ángel León.Los candidatos a Defensor de los Derechos de las Personas Mayores son Mirta Lucía Pabón Morales, Lucila María Moro, Rosana Mabel Toso, Paula Beatriz Barrios, Stella Maris Perrone, Ligia Natalí Blanco y Abelardo Luis Espíndola, para defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores; y Martina Fernández, para el cargo de defensora del Pueblo.