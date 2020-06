Redacción de Página Política De la

Desmentida



Los funcionarios describieron el panorama planteado en Entre Ríos con un aumento considerable del número de casos en las últimas dos semanas.Aseguraron que hay 160 casos de los cuales son 126 activos, que la situación amerita mayores controles en acuerdo con los municipios en Paraná, Santa Ana (departamento Federación) y en Ibicuy donde se dio el incremento sustancial de casos.Plantearon, de todos modos, que se atraviesa “una fase de transmisión local por conglomerado” lo que supone que “la gran mayoría de los casos están vinculados a un grupo de personas”, según definió Garcilazo. Hizo saber que por el momento el panorama se vería circunscripto a los nexos de los trabajadores de una empresa abocada a la venta y distribución de medicamentos.Detalló que el incremento se dio en las últimas dos semanas: 53 en los últimos siete días; 42 en la semana anterior. La mayoría corresponde a jóvenes, sin complicaciones en el curso de la enfermedad, a excepción de una persona mayor que requiere de asistencia respiratoria en terapia intensiva.Destacaron que en los últimos días mejoró la situación que se había planteado en Colón, San José y Pueblo Liebig que no han tenido incremento de la circulación en los últimos días.Al momento, se han hecho 1.900 hisopados en Entre Ríos.Ante la consulta periodística, Velázquez desmintió enfáticamente la fake news que circuló en redes sociales acerca del traslado de pacientes de Buenos Aires para ser atendidos en la provincia.“Son los detractores de siempre, tratando de aprovechar una situación tan sensible como es la salud. Hay miles de entrerrianos que hacen esfuerzo enorme para trabajar en el marco de esta pandemia, trabajadores de salud y que se desempeñan en otras áreas esenciales. No es justo que se tengan que ver expuestos a estas noticias faltas”, cuestionó.Con el informe de este lunes, se retoma la dinámica de estos partes que habían sido suspendidos durante un par de semanas. Lo dispuesto ahora es que se brinden cada 48 horas.